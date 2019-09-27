Футбол
Евро-футбол.руКраль считает «Спартак» самым успешным клубом в России
Чешский хавбек перешёл в стан «красно-белых» минувшим летом из пражской «Славии». В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков. Клуб терпит поражения уже в трёх турах подряд, уступив «Зениту», «Уралу» и «Уфе».
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Алекс Крал: «„Спартак“ — самый успешный клуб России. Наша задача — продолжать эти традиции»
Спорт-Экспрессвчера в 14:56
Крал: «„Спартак“ – исторически самый успешный клуб в России, наша задача – продолжать эти традиции»
Бомбардир.рувчера в 14:58
Крал: «Спартак» — самый успешный клуб РФ, мы должны продолжать победные традиции
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