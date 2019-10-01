Футбол
ЧемпионатКрал: увольнение Кононова из «Спартака» было вопросом времени
Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, присоединившийся к команде минувшим летом, поделился мыслями о последний результатах красно-белых, за которыми последовала отставка главного тренера Олега Кононова.
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Экономика
Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов
РБК ознакомился с документом, 1 октября он рассматривался в ТПП на совещании с представителями бизнеса, банков, некредитных финансовых организаций и Минюста, рассказали РБК два участника встречи.
РБК 14:38
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Век 11:22
Политика
США одобрили продажу Украине Javelin, узнали СМИ
Соединенные Штаты одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:48
Шоу-бизнес
ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским
Госавтоинспекция (ГАИ) проверит, нарушал ли актер Михаил Боярский правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.
РБК 14:33
Происшествия
На Тайване обрушился пролет моста
Обрушение пролета моста над проливом произошло в провинции Тайваня Илань 1 октября.
REGNUM 02:17
Политика
В ДНР прокомментировали подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики считают, что согласование украинским руководством "формулы Штайнмайера" — это шаг, который показывает готовность Киева приступить к политическому урегулированию ситуации на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 17:24
Политика
Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 14:06
Наука
Бактерии оказались способны менять форму, избегая антибиотиков
Авторы использовали бактерии кишечной палочки, способные вызывать хроническую инфекцию мочевыводящих путей.
Naked Science 04:28
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Культура
Прощание с Марком Захаровым проходит в «Ленкоме»
Марк Захаров руководил театром «Ленком» в течение 46 лет.
Комсомольская правда 03:32
Шоу-бизнес
Роман Эрики Герцег и Константина Меладзе прокомментировал инсайдер
Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет.
Газета Metro 11:02
Футбол
«Ювентус» одержал победу над «Байером» в матче ЛЧ
В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» победил немецкий «Байер».
RT на русском 16:51
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Кино
Брэндон Рут вернул себе физическую форму Супермена
Утверждалось, что оба актера исполнят роль одного из самых популярных персонажей комиксов DC, но в разных временных промежутках.
Kinonews.ru 12:22
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт вчера в 07:22
Политика
Песков назвал условие публикации стенограммы бесед Путина и Трампа
Кремль может опубликовать стенограмму бесед президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа только при согласии обеих сторон.
Life.ru вчера в 08:59
Происшествия
СК подтвердил смерть пострадавшего при нападении сотрудника ведомства
Следственный комитет России подтвердил информацию о смерти сотрудника ведомства Владислава Капустина, пострадавшего при нападении 1 октября в Москве.
Известия 07:08
Армия и оружие
В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия образования КНР
Пекин отметил 70-летнюю годовщину образования Китайской Народной Республики большим военным парадом, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM 12:20
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС вчера в 03:33
Политика
Почему Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
RT на русском 14:32
Кино
Стало известно, кто сыграет Юлию Началову в фильме о ней
Орлова будет играть роль «взрослой» Началовой, а певицей в детстве станет Анастасия Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
Вести Подмосковья 14:02
Футбол
Два футболиста ФК«Ростов» вызваны в сборную России
Футболисты «Ростова» Дмитрий Чистяков и Алексей Ионов включены в сборную России на отборочные раунды чемпионата Европы-2020.
КП - Ростов-на-Дону вчера в 09:00
Общество
Дима Билан в Самаре снова опозорился
Bimru.ru вчера в 01:36
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском 16:53