Футбол

ЧемпионатЧемпионатКрал: увольнение Кононова из «Спартака» было вопросом времени

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, присоединившийся к команде минувшим летом, поделился мыслями о последний результатах красно-белых, за которыми последовала отставка главного тренера Олега Кононова.
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Крал считает, что уход Кононова не изменит его положение в «Спартаке»

Спорт-Экспресс07:10

Крал: увольнение Кононова из «Спартака» было вопросом времени

Чемпионат08:03

В чем урок Кононова для следующего тренера «Спартака»?

Матч ТВ07:16

Алекс Крал: «Иначе представлял себе начало карьеры в „Спартаке“. Уход тренера был лишь вопросом времени»

Sportbox.RU07:04

Крал: «У „Спартака“ огромный потенциал. Отставка тренера была вопросом времени»

Sport24.ru06:38

Крал об отставке Кононова: «Из-за неудачных результатов это было вопросом времени»

Sports.ru07:32

Крал про уход Кононова: «Это было вопросом времени»

Sport.ru08:29
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