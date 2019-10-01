Футбол
ЧемпионатКрал: увольнение Кононова из «Спартака» было вопросом времени
Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, присоединившийся к команде минувшим летом, поделился мыслями о последний результатах красно-белых, за которыми последовала отставка главного тренера Олега Кононова.
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Происшествия
Опубликовано видео нападения на полковника СКР в Москве
Убийство в Москве полковника Следственного комитета России (СКР) попало на видео. Кадры во вторник, 1 октября, публикует РЕН ТВ.
Lenta.ru 10:13
Политика
Макрон сообщил о встрече с Сенцовым в Страсбурге
Французский глава Эманнюэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым, которого освободили в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной.
Политика Сегодня 09:53
Политика
Губернатор Камчатки предложил Навальному возглавить «отдаленное село» на севере
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил политику Алексею Навальному поработать во власти после критики региональных властей.
Ведомости 04:15
Армия и оружие
Танк не справился с возвышенностью на учениях в Швеции
Экипаж танка после выхода с равнинного участка оказывается перед своеобразным препятствием в виде возвышенности.
Военное обозрение 01:32
Наука
10 сложнейших математических задач, которые остаются нерешенными
Немецкий математик сформулировал знаменитую задачу 160 лет назад, и с тех пор к ее решению подступались неисчислимое количество раз, однако прогресс очень скромен.
Популярная механика 07:18
Армия и оружие
В России начался призыв в армию по новым правилам
В России 1 октября начался осенний призыв.
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика
Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Lenta.ru вчера в 09:09
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Авто
На аукцион выставили люксовые авто сына африканского диктатора
По информации Reuters, 5 автомобилей класса Luxury, принадлежавших сыну Теодорино Обианга Нгеме, будут выставлены на аукционе в Женеве 29 сентября, который организует аукционный дом Bonhams.
SpeedMe 29 сентября в 11:31
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Политика
Данилюк уволился с поста секретаря СНБО Украины из-за интриг
Экс-секретарь СНБО Украины Данилюк заявил, что уволился с должности по своей инициативе.
ИА Новороссия 10:18
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Спорт
Слишком интимная съемка на ЧМ в Дохе возмутила легкоатлеток
Бегунья из Германии Джина Люкенкемпер заявила, что видеооператоры во время чемпионата мира, который проходит в Дохе, выбирают слишком откровенный формат съемки, не соответствующий этическим нормам.
Inc-news.ru 09:19
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Здоровье
Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики
Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru 06:04
Здоровье
Обрекли на смерть: в Керчи собирают подписи против перепрофилирования онкодиспансера
Как передает корреспондент РИА «Новый День», над керченским филиалом ГБУЗРК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М Ефетова» нависла угроза «перепрофилирования» – сокращение штата, запрет на проведение операций и невозможность провести диагностику на месте.
Новый День вчера в 19:45
Политика
Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, соответствующий федеральный закон опубликовали на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 06:28
Происшествия
Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО
Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Кино
Вышел трейлер сериала «Война миров»
В Сети появился первый трейлер сериала «Война миров», снятого по одноименному роману английского писателя Герберта Уэллса.
Культуромания 29 сентября в 12:23
Театры
В Москве проходит церемония прощания с Марком Захаровым
Как уточняет издание, прощание проходит в Москве в театре «Ленком», где Марк Захаров проработал режиссером более 40 лет.
REGNUM 04:04
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Волейбол
Сборная России стартовала с победы на Кубке мира по волейболу
Республика Татарстан 08:26
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Политика
Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ 05:06
Интернет
СМИ узнали о тестировании WhatsApp функции исчезающих сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию — исчезающие сообщения.
РБК 09:51
Политика
Россия предложила перенести заседания ООН по разоружению в Женеву
Россия из-за визовой политики США предлагает перевести в Женеву заседания Комиссии ООН по разоружению и Первого комитета генассамблеи, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, заявил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
РИА Новости 08:35
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47