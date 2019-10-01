Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, присоединившийся к команде минувшим летом, поделился мыслями о последний результатах красно-белых, за которыми последовала отставка главного тренера Олега Кононова.

Крал: увольнение Кононова из «Спартака» было вопросом времени

Происшествия Скончался раненный при нападении в Москве сотрудник СК Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета, который был ранен ножом у проходной ведомства в Москве, скончался.

Политика Путин подписал указ об осеннем призыве в армию Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.

Финансы Заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке С 1 октября кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки.

Политика Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Происшествия Московская полиция подала в суд на Навального и его сторонников Второй иск подан к Соболь и Георгию Албурову. В чем заключаются претензии полиции, в картотеке не уточняется.

Культура В Москве началось прощание с Марком Захаровым Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Политика В России планируют изменить правила получения гражданства Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.

Авто Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.

Шоу-бизнес Виктория Боня надела пышное платье на чужую свадьбу Телевизионная ведущая и модель Виктория Боня пришла на свадьбу своих друзей, а именно, режиссера Гюляры Мелики в шикарном наряде.

Общество От Антарктиды откололся гигантский айсберг От Антарктиды откололся гигантский айсберг, самый большой за последние 50 лет наблюдений.

Экономика Сечин рассказал Медведеву о рекордных дивидендах «Роснефти» По словам главы "Роснефти", суммарные дивиденды, выплаченные по итогам 2018 года, составили 274,5 млрд руб. Эта сумма более чем в 2,5 раза превышает уровень предыдущего года и более чем в 4 раза — объем выплат за 2016 год.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Шоу-бизнес Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Общество Врачи онкоцентра имени Блохина, записавшие видеообращение, уволились Минздрав назвал рассказы о маленьких зарплатах детских врачей нарушением профессиональной этики Угрозы врачей уволиться из онкоцентра Блохина прокомментировали в учреждении До видеообращения детских онкологов появилась информация о планах 20-25 врачей уволиться 26 детских онкологов НМИЦ им. Блохина подали во вторник, 1 октября, заявления на увольнение, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Общество Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.

Недвижимость С 1 октября застройщики не смогут получить ЗОСК. Что это значит С 1 октября 2019 года закончился прием заявок от застройщиков жилья на получение заключений о соответствии критериям (ЗОСК), которые могли позволить девелоперам возводить проекты по старым правилам без эскроу-счетов.

Происшествия В Финляндии человек с мечом напал на колледж В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.

Политика Путин ответил, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года.

Политика Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.

Политика В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Армия и оружие От США потребовали покинуть оккупируемую территорию Сирии Координационные штабы России и Сирии потребовали, чтобы США покинули оккупируемую территорию.