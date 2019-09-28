РПЛ

RT на русскомRT на русскомКрал: в России ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч

В России больше сильных команд, футболисты в целом лучше обращаются с мячом, многие навыки развиты лучше. Потому здесь ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч.
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Крал: в России ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч

RT на русском06:46

Алекс Крал: У «Спартака» молодая и быстрая команда, нужно этим пользоваться

Советский спорт06:03

Крал: «Верю, что «Спартак» и РПЛ сделают меня сильнее!»

Бомбардир.ру05:31

Крал о переходе в «Спартак»: «Остался без ЛЧ, но поднялся на новый уровень»

Sports.ru05:43

Крал: верю, что РПЛ и «Спартак» сделают меня сильнее!

Чемпионат05:20
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Rockstar не работает над сюжетными дополнениями для Red Dead Redemption 2

Каждое крупное обновление «Онлайна» для студии не отличается от сюжетных дополнений, поскольку они добавляют множество свежего контента в огромный мир виртуальных прерий.
Игромания.ру вчера в 11:57
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Фанаты ФК «Рода» выгнали его владельца из офиса на стадионе команды

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Источник назвал причину смерти Марка Захарова

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Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
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Здоровье

Лео Бокерия дал три совета, чтобы предотвратить болезни сердца

Кардиохирург с мировым именем и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия рассказал, как сохранить здоровье сердца надолго.
iReactor вчера в 06:21
Экономика

Почти 9% бензина в России является контрафактом

Согласно проведенным Росстандартом проверкам, доля фальсифицированного бензина на российских автозаправках достигает почти 9%, сообщают «Известия».
Республика Татарстан 26 сентября в 04:00
Общество

В МЧС прокомментировали новости о запрете курения на балконе

В ведомстве отметили, что правительство одобрило инициативу МЧС и теперь по закону нельзя использовать на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц открытый огонь.
БИЗНЕС Online 26 сентября в 09:30
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Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия

На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Кино

Опубликован второй трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе

REGNUM 26 сентября в 02:01
Здоровье

Как распознать микроинсульт, рассказали врачи

Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Политика

Deutsche Welle могут лишить аккредитации в РФ

Госдума планирует обратиться в МИД РФ, чтобы лишить немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle аккредитации в РФ.
REGNUM вчера в 07:52
Автоспорт

Квят пропустит квалификацию Гран-при России

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1", которая пройдет в субботу, сообщается на официальном сайте "Королевских гонок".
РИА Новости 06:20
Политика

Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
Футбол

Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Космос

NASA отправит на Титан робота-трансформера

28.09.2019 Спутник Сатурна – Титан – давно привлекает внимание ученых.
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Политика

Лавров обратил внимание Помпео на невыдачу виз российской делегации

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителем Госдепартамента США Майком Помпео обратил его внимание на неприемлемость действий американских властей в ситуации с отказом выдать визы членам российской делегации на мероприятия 74-й сессии Генассамблеи ООН.
РЕН ТВ вчера в 13:31
Футбол

«Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги

Команда Юргена Клоппа обыграла «Милтон Кинс Донс» со счетом 2:0. В 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» должен встретиться с «Арсеналом».
Бомбардир.ру 03:22
Гаджеты

Redmi Note 8T не увидит свет, как и Redmi 8A Pro

Ранее сообщалось, что Redmi Note 8T станет копией смартфона Redmi Note 8 Pro, который будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 730G, а не MediaTek Helio G90T.
iXBT.com вчера в 23:10
Космос

Ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала к МКС

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-15" отправилась к Международной космической станции (МКС) с пусковой площадки "Гагаринский старт" космодрома Байконур.
РЕН ТВ 25 сентября в 10:02
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов

Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
Культура

Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»

Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 05:10
Гаджеты

Производители закладывают основу для повышения цен на DRAM

В результате объем выпуск вырастет всего 12,5%. Ограничение роста предложения заложит основу для повышения цен в середине следующего года.
iXBT.com вчера в 06:06
Единоборства

Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом

Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Политика

В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена

Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
RT на русском вчера в 15:44
Гаджеты

Новый iPhone 11 подешевел в России

Специалисты hi-tech.mail.ru, которые ведут мониторинг цена на новые смартфоны в России, заметили удешевление iPhone 11.Так, презентация нового устройства состоялась 10 сентября, а в продажу на российском рынке гаджет поступил 20 сентября.
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Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль

Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.
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Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»

Газета.Ru 26 сентября в 04:02
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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