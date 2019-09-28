В России больше сильных команд, футболисты в целом лучше обращаются с мячом, многие навыки развиты лучше. Потому здесь ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч.

Крал: в России ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч

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