Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемКрал заявил, что его переход в «Спартак» был одобрен Недведом

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал заявил, что его переход в состав красно-белых из пражской «Славии» положительно воспринял легенда сборной Чехии и туринского «Ювентуса» Павлом Недведом.
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Крал рассказал, какой совет ему дал вице-президент «Ювентуса» Недвед

Sport24.ru04:18

Крал рассказал о переходе в «Спартак»

Sport.ru05:59

Крал заявил, что его переход в «Спартак» был одобрен Недведом

Спорт день за днем06:06

Крал заявил, что Недвед одобрил его переход в «Спартак»

RT на русском06:57

Девушка игрока «Спартака» Алекса Крала — фото, инстаграм

Чемпионат07 ноября в 19:01
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Общество

Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе

РИА Новости 01:25
Происшествия

В «Артеке» школьница умерла во сне

РИА Новости 04:32
Происшествия

В Кузбассе задержан начальник колонии, проводятся обыски

Деньги выделялись с января 2017-го по март 2019 года на откачку жидких бытовых отходов (в учреждении нет централизованной системы канализации) по фиктивным актам и счетам-фактурам, содержащим недостоверные сведения.
Российская газета 04:32
Экономика

Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире

Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
РБК 00:00
Футбол

Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Газета.Ru 06:11
Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Политика

Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Происшествия

В Тюмени от менингита умер курсант

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался от менингоккового менингита.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Известия вчера в 14:11
Кино

Геральт, Цири и Йеннифэр на новых кадрах сериала «Ведьмак» от Netflix

Игромания.ру 04:55
Происшествия

Главу ростовского управления ФСИН подозревают в разглашении гостайны

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании руководителей ростовского главка ФСИН России стало известно 13 ноября.
REGNUM 05:03
Общество

Договор дарения квартиры Марии Максаковой в Москве признали незаконным

РЕН ТВ 05:43
Общество

В Минприроды назвали средний тариф по вывозу мусора

Средний тариф на вывоз мусора и обращение с отходами по России составляет 90 рублей на человека, заявил заместитель главы Минприроды Денис Храмов на профильном заседании в Госдуме.
РИА Новости 03:11
Футбол

Ганчаренко дисквалифицирован на один матч чемпионата России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на один матч за высказывания в адрес арбитра в игре чемпионата России против "Сочи", сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
РИА Новости 06:59
Гаджеты

Realme разрабатывает конкурента смартфону Redmi Note 8

Новинка по сути станет улучшенным вариантом Realme 5 и будет называться Realme 5s.
Astera 03:08
Общество

Основатель Cirque du Soleil задержан по подозрению в сбыте наркотиков

RT на русском 06:37
Авто

Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander

Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня вчера в 04:35
Общество

В России предложили сократить время использования шипованных шин

UsedCars.ru вчера в 06:53
Политика

Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым

RT на русском 07:21
Армия и оружие

В Польше заявили о неспособности России выдержать ядерный удар США

Lenta.ru 05:47
Футбол

«Звонит Веретенников: «Дэн, ты где?» — «В тюрьме». Интервью с главным тренером «Амкала» Денисом Зубко

"Амкал" для него сейчас — большой футбол.
Матч ТВ 02:22
Общество

В ФСБ раскритиковали законопроект о создании цифровых профилей россиян

Законопроект о создании цифровых профилей россиян раскритиковала Федеральная служба безопасности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы начальнику государственно-правового управления президента Ларисе Брычевой.
Новая газета 02:48
Общество

ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах

Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.
РБК 05:29
Политика

На вопрос об импичменте Трампа глава Пентагона ответил по-русски

Глава Пентагона Марк Эспер, отвечая на вопросы американских журналистов об импичменте действующего президента Дональда Трампа, проявил минимальное знание русского языка, пишет РИА Новости.
Страна Советов on-line 02:30
Происшествия

Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП под Самарой

Заместитель генерального директора по производству РКЦ "Прогресс" Вадим Небога погиб в ДТП под Самарой 13 ноября.
ТАСС 06:25
Космос

Зафиксированы гравитационные волны ранее неизвестного типа

Считается, что наиболее распространенным событием, способным породить гравитационные волны, должно являться именно столкновение чрезвычайно массивных космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, и все подобные феномены, зафиксированные за три года, действительно объяснялись событиями такого рода.
Московский Комсомолец вчера в 09:55
Общество

КС РФ разрешил изымать имущество у друзей и близких коррупционеров

Заявители считают, что конфискация у друзей и близких Захарченко имущества на сумму 9 млрд рублей является незаконной, так как Генпрокуратура РФ не предоставила доказательств того, что имущество было приобретено на незаконные средства бывшего полковника МВД.
Pravda.Ru вчера в 02:13
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова пожаловалась на ужасные отеки во время беременности

Woman.ru 00:48
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Чешский футболист, полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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