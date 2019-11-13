Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал заявил, что его переход в состав красно-белых из пражской «Славии» положительно воспринял легенда сборной Чехии и туринского «Ювентуса» Павлом Недведом.

Крал заявил, что его переход в «Спартак» был одобрен Недведом

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