Футбол
Спорт день за днемКрал заявил, что его переход в «Спартак» был одобрен Недведом
Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал заявил, что его переход в состав красно-белых из пражской «Славии» положительно воспринял легенда сборной Чехии и туринского «Ювентуса» Павлом Недведом.
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Происшествия
В «Артеке» школьница умерла во сне
Происшествия
В Кузбассе задержан начальник колонии, проводятся обыски
Деньги выделялись с января 2017-го по март 2019 года на откачку жидких бытовых отходов (в учреждении нет централизованной системы канализации) по фиктивным актам и счетам-фактурам, содержащим недостоверные сведения.
Экономика
Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире
Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
Политика
Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
Происшествия
В Тюмени от менингита умер курсант
В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался от менингоккового менингита.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Происшествия
Главу ростовского управления ФСИН подозревают в разглашении гостайны
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании руководителей ростовского главка ФСИН России стало известно 13 ноября.
Общество
В Минприроды назвали средний тариф по вывозу мусора
Средний тариф на вывоз мусора и обращение с отходами по России составляет 90 рублей на человека, заявил заместитель главы Минприроды Денис Храмов на профильном заседании в Госдуме.
Футбол
Ганчаренко дисквалифицирован на один матч чемпионата России
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на один матч за высказывания в адрес арбитра в игре чемпионата России против "Сочи", сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Гаджеты
Realme разрабатывает конкурента смартфону Redmi Note 8
Новинка по сути станет улучшенным вариантом Realme 5 и будет называться Realme 5s.
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Общество
В России предложили сократить время использования шипованных шин
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Футбол
«Звонит Веретенников: «Дэн, ты где?» — «В тюрьме». Интервью с главным тренером «Амкала» Денисом Зубко
"Амкал" для него сейчас — большой футбол.
Общество
В ФСБ раскритиковали законопроект о создании цифровых профилей россиян
Законопроект о создании цифровых профилей россиян раскритиковала Федеральная служба безопасности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы начальнику государственно-правового управления президента Ларисе Брычевой.
Общество
ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах
Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.
Политика
На вопрос об импичменте Трампа глава Пентагона ответил по-русски
Глава Пентагона Марк Эспер, отвечая на вопросы американских журналистов об импичменте действующего президента Дональда Трампа, проявил минимальное знание русского языка, пишет РИА Новости.
Происшествия
Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП под Самарой
Заместитель генерального директора по производству РКЦ "Прогресс" Вадим Небога погиб в ДТП под Самарой 13 ноября.
Космос
Зафиксированы гравитационные волны ранее неизвестного типа
Считается, что наиболее распространенным событием, способным породить гравитационные волны, должно являться именно столкновение чрезвычайно массивных космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, и все подобные феномены, зафиксированные за три года, действительно объяснялись событиями такого рода.
Общество
КС РФ разрешил изымать имущество у друзей и близких коррупционеров
Заявители считают, что конфискация у друзей и близких Захарченко имущества на сумму 9 млрд рублей является незаконной, так как Генпрокуратура РФ не предоставила доказательств того, что имущество было приобретено на незаконные средства бывшего полковника МВД.