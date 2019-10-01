Футбол
ЧемпионатКрал: увольнение Кононова из «Спартака» было вопросом времени
Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, присоединившийся к команде минувшим летом, поделился мыслями о последний результатах красно-белых, за которыми последовала отставка главного тренера Олега Кононова.
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Политика
В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Донбассе
Разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе начнется 7 октября, сообщает спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.
Rambler News Service 13:54
Гаджеты
Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей вчера в 09:58
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Пользователи соцсетей публикуют кадры урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 13:35
Политика
Порошенко опасается снятия санкций с РФ из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Пётр Порошенко посчитал, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» фактически означает ослабление или снятие санкций с России.
News.ru 14:48
Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанского "Реала" дома сыграли вничью с бельгийским "Брюгге" со счетом 2:2 в матче второго тура Лиги чемпионов.
ТАСС 15:00
Политика
Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
ТАСС 13:03
Гаджеты
Samsung подвел первые итоги лизинговой программы смартфонов
Samsung подвел итоги лизинговой программы, запущенной год назад.
Ведомости 11:34
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Происшествия
Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно
РБК вчера в 05:28
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Здоровье
Названы три симптома скорого сердечного приступа у женщин
Специалисты рассказали, что самыми частыми симптомами приближающегося сердечного приступа являются боль в груди, которая может перехрдить на левую руку, а также потливость, тошнота, головокружение и одышка.
Рамблер 01:04
Политика
В Крыму назначат нового председателя правительства
Ранее сегодня Сергей Аксенов внес на рассмотрение госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и председателя правительства.
Коммерсантъ вчера в 14:08
Экономика
Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации
Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК вчера в 12:01
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью в 7-м туре АПЛ
Футболисты «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» не выявили победителя в рамках 7-го тура чемпионата Англии.
Sport24.ru вчера в 16:56
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости 11:13
Космос
Отработавший два срока спутник «Глонасс» заменят
Российские исследователи заявили, что навигационный спутник «Глонасс-М», который уже отработал на орбите почти два гарантийных ресурса, заменят аппаратом из резерва.
Rusargument 12:05
Хоккей
Спартак — ЦСКА 3:9 (3-й период)
В московском дерби, которое состоялось в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком».
RT на русском 14:58
Гаджеты
Представлены экшн-камеры GoPro Hero 8 Black и GoPro Max
Компания GoPro представила экшн-камеру Hero 8 Black, ставшую продолжением предыдущих моделей, а также GoPro Max с двумя объективами для съёмки 360-градусного видео.
MobiDevices 13:08
Шоу-бизнес
Джастин Бибер показал свадебное фото с Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин связали себя узами брака в нью-йоркском здании суда в прошлом году.
Газета Metro 11:56
Футбол
«Шахтер» вырвал победу у «Аталанты»
LiveSport.ru 14:51
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Наука
Опровергнута связь рака с мясом
Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
Lenta.ru 10:48
Политика
Поливали кровью: журналист пожаловался на подготовку к горячим точкам
По словам Павлова, тренинг обязателен для посещения, на занятиях журналистов избивают, поливают бараньей кровью и заставляют ползать с мешком на голове под автоматные очереди.
Рамблер 12:31