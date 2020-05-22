Общество

Дума ТВДума ТВКрашенинников не поддержал повышение возраста для продажи алкоголя

Парламентарий отметил, что для этого нет правовых оснований. «С точки зрения конституционного и гражданского права повышение возраста продажи и потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции противоречит нормам, содержащимся в Конституции РФ и Гражданском кодексе», сказал Павел Крашенинников.
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В Госдуме сочли неконституционной идею повысить возраст продажи алкоголя

РБК06:06

Крашенинников: повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит Конституции

Коммерсантъ05:04

Крашенинников: повышение возраста продажи алкоголя противоречит нормам Конституции РФ

ТАСС04:30

Крашенинников назвал повышение возраста продажи спиртного неконституционным

Известия04:53

Крашенинников: повышение возраста продажи алкоголя противоречит Конституции

Газета.Ru04:47

В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя

РИА Новости04:38

Крашенинников назвал противоречащим Конституции повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

Интерфакс05:01
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Крашенинников Павел Владимирович
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ, депутат Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству. Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Сопредседатель Ассоциации юристов России,
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