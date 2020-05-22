Общество
Дума ТВКрашенинников не поддержал повышение возраста для продажи алкоголя
Парламентарий отметил, что для этого нет правовых оснований. «С точки зрения конституционного и гражданского права повышение возраста продажи и потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции противоречит нормам, содержащимся в Конституции РФ и Гражданском кодексе», сказал Павел Крашенинников.
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Происшествия
Пассажирский самолет разбился в Пакистане
Инфорос 06:59
Политика
Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России
По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:48
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ
Госдума сегодня, 21 мая, приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:16
Происшествия
В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик
Один сотрудник правоохранительных органов получил ранение в ходе спецоперации по нейтрализации боевиков в Дагестане.
Российская газета 09:05
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 07:44
Общество
В Свердловской области продлили «режим самоизоляции»
В Свердловской области продлили все ограничения по коронавирусу до 1 июня 2020 года.
REGNUM 09:36
Политика
Медведев раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
«Объявленное Вашингтоном решение о предстоящем выходе из Договора по открытому небу (ДОН) стало очередным шагом США на пути разрушения создававшейся десятилетиями архитектуры международной безопасности», — написал Медведев на своей странице в «ВКонтакте».
Rambler News Service 09:50
Общество
Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия 03:59
Происшествия
В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122.
ТАСС 09:25
Здоровье
В Саратове вторая женщина с коронавирусом родила ребенка
Вчера, 21 мая, в Саратове врачи приняли роды у второй женщины с коронавирусом.
Четвертая Власть 09:09
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
Технологии
Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
Смартфоны содержат огромное количество информации о жизни человека, хранят его отпечатки пальцев и даже тайные секреты, поэтому не стоит пренебрегать цифровой безопасностью, чтобы эти данные не попали в руки мошенников, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 07:34
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Общество
Петербуржцам разрешат прощаться с родственниками, несмотря на пандемию
Напомним, 19 мая главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными — умершими от COVID-19 или других причин — в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя, что вызвало сильное негодование в обществе.
REGNUM 05:13
Экономика
Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о резервном кредите на сумму 5 миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 19:19
Общество
Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве
Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Футбол
Семин отказался комментировать интервью гендиректора «Локомотива»
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин отказался комментировать интервью генерального директора "железнодорожников" Василия Кикнадзе.
РИА Новости 05:40
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru 06:01
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты госпитализирован с травмами головы
На днях в одну из столичных клиник с травмами лица и головы попал бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов.
Городовой вчера в 06:56
Армия и оружие
Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту
Коммерсантъ 09:12
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Финансы
Набиуллина предположила, что ускорение роста цен в России исчерпано
«По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано», — сказала председатель Банка России.
REGNUM 07:24
Игры
Игроки жалуются на графику в Call of Duty: Modern Warfare
В Сети появились сообщения, согласно которым в последнее время графика в Call of Duty: Modern Warfare значительно ухудшилась с момента релиза.
Vevby.ru 20 мая в 04:58
Авто
Renault представил обновлённый Kaptur для России
Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 09:35