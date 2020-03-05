Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в администрации президента и Госдуме.

с чего всё началось

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Авто Genesis назвал цены на свой первый кроссовер Genesis GV80 На рынке США кроссовер Genesis GV80 появится в 10 версиях по цене от 48 900 долларов или около 3,3 млн рублей.

Энергетика ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.

Политика Путин обсудил с главами фракций Госдумы поправки в Конституцию Путин заявил, что «при принятии законопроекта в первом чтении и далее, при обсуждении поступивших предложений, при формулировании поправок» вклад лидеров думских фракций в работу «был во многом решающим».

Политика Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.

Политика Парламент ДНР закрепил статус единственного госязыка за русским Очередное заседание Народного совета в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР), прошедшее в пятницу, 6 марта, завершилось единогласным голосованием за принятие поправки в Конституцию, закрепляющей за русским языком статус единственного государственного.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Происшествия В Тунисе возле посольства США произошел взрыв В сообщении говорится, что мужчина на мотоцикле атаковал патруль сил безопасности на дороге у посольства США, активировав пояс смертника.

Авто На заводе «ЗАЗ» начали собирать автомобили Lada По данным издания, хэтчбек LADA XRay выпускается на ЗАЗе в двух модификациях: с 1,6- и 1,8-литровым бензиновыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, сопряженными с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Общество Собянин объяснил введение особого режима в Москве из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение в столице особого режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции обусловлено необходимостью дополнительных профилактических мер против распространения инфекции.