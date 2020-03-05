Политика

РИА НовостиРИА НовостиКрашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
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с чего всё началось

Запрет недвижимости за рубежом в Конституции не прописали из-за чиновников и депутатов

Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в администрации президента и Госдуме.
Ведомостивчера в 16:33

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Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

РБК12:01

Запрет недвижимости за рубежом в Конституции не прописали из-за чиновников и депутатов

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Крашенинников объяснил отказ от поправки о запрете на иностранную недвижимость для чиновников

Коммерсантъ07:44

Клишас: в не вошедших в Конституцию поправках нет нормы о запрете зарубежной недвижимости

ТАСС05:03

Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

РИА Новости05:03

Сенатор Клишас: запрет на зарубежную недвижимость для чиновников даже не обсуждался

URA.Ru04:31

Дан ответ, почему в поправки не вошел запрет на зарубежную недвижимость

Красная весна09:51
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