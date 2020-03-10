Политика

Мой БрянскМой БрянскКрашенинников прокомментировал поправку по президентским срокам

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников прокомментировал поправку по президентским срокам, сообщает РИА Новости. По его словам, норма об отмене ограничения числа президентских сроков для действующего президента касается конкретной ситуации.
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Новая ультратонкая углеродная мембрана, созданная учеными из Лейденского университета, позволяет получать в сто раз больше энергии из морской воды, чем все известные аналоги, сообщается на ресурсе phys.org 10 марта.
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