Политика

ТАССТАССКрашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции.
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с чего всё началось

Сопредседатель рабочей группы по подготовке конституционных поправок Павел Крашенинников рассказал «Ъ», зачем менять Основной закон

Господин Крашенинников считает, что Россия после всех правок останется президентской республикой.
Коммерсантъвчера в 17:21

Подробнее о событии

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

ТАССвчера в 23:57

От Бога до семьи: политики устроили мозговой штурм Конституции

News.ruвчера в 16:06

Крашенинников рассказал, как ГД будет принимать поправки в Конституцию

РИА Новостивчера в 22:59

Президент сможет не распускать Госдуму после трех отказов утвердить премьера

Ведомостивчера в 19:17

Крашенинников уточнил процедуру голосования по поправкам в Конституцию

Коммерсантъвчера в 22:21

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Московский Комсомолецвчера в 18:12

Депутат сообщил о «многослойном голосовании» в Госдуме по Конституции

РБКвчера в 22:00
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Происшествия

Россияне пострадали на Пхукете в результате аварии двух катеров

BFM.ru вчера в 23:44
Общество

На борту лайнера в Японии коронавирусом заразились еще 60 человек

РИА Новости 00:42
Гаджеты

Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную ОС Android 10

Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную оболочку EMUI 10 созданную на базе ОС Android 10.
Актуальные Новости 08 февраля в 00:39
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".
РИА Новости вчера в 23:28
Армия и оружие

В США назвали препятствие для победы в войне с Россией

Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
REGNUM 00:22
Общество

Назначен новый главный архитектор Челябинска

В Челябинске назначен новый главный архитектор. Его официально представила мэр Наталья Котова на аппаратном совещании.
REGNUM 00:49
Происшествия

Рейс «Победы» в Екатеринбург вернулся в Пулково из-за неисправности

Самолёт лоукостера «Победа» вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности.
Newia.ru вчера в 21:39
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
Экономика

Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes

Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.
Российская газета вчера в 09:02
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Политика

Соловьев назвал сволочью мэра Львова

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" назвал "сволочью" мэра Львова Андрея Садового, который выдвинул условия для передачи праха советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
РИА Новости вчера в 18:59
Общество

Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
REGNUM вчера в 13:40
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости вчера в 13:10
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

"Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий.
Российская газета вчера в 02:16
Общество

Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва

Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 23:39
Общество

Минтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины

В министерстве транспорта России оценили идею сократить срок использования шипованных шин. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:03
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда

По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.
RT на русском 00:20
Происшествия

Два человека серьезно пострадали в массовой драке в Подмосковье

В Московской области произошла массовая драка, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Российская газета вчера в 16:37
Технологии

Samsung объяснил блокировку умных телевизоров

Компания Samsung неожиданно сделала пакость своим клиентам из России.
ToDay News Ufa вчера в 23:01
Происшествия

В МВД назвали причину массовых беспорядков на юге Казахстана

Массовые беспорядки в Казахстане спровоцировал дорожный конфликт. Об этом рассказал заместитель главы МВД Алексей Калайчиди.
ТК Звезда вчера в 04:22
Политика

Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
ФАН вчера в 17:48
Общество

Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения

Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году, заявил "Парламентской газете" первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
РИА Новости вчера в 21:54
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Экономика

Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

Как прошла встреча президентов в Сочи Переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко начались утром 7 февраля в Сочи и шли весь день.
РБК вчера в 11:52
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета 07 февраля в 11:15
Шоу-бизнес

Стало известно, какие пенсии получают российские звёзды

Для сравнения — питерец Михаил Боярский получает 20 тысяч рублей. Пенсия Лолиты Милявской составляет примерно столько же — 21 тысячу.
News.ru вчера в 08:26
Футбол

Джикия оценил игру Мамаева на зимнем сборе

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия оценил выступление полузащитника "Ростова" Павла Мамаева на зимнем сборе.
Газета.Ru вчера в 19:54
Шоу-бизнес

Александр Друзь пожаловался на свою пенсию

Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости 00:29
Здоровье

В Хабаровске ввели масочный режим

С 10 февраля 2020 года в Хабаровске ввели масочный режим из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также для профилактики заражения коронавирусом, сообщает портал PROkhab.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города Хабаровска.
PROkhab.ru вчера в 20:23
Экономика

Китайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса

Китайские торговцы медью сообщили своим контрагентам в разных странах мира — от Чили до Нигерии и Сомали — об отмене или приостановке заказов на поставку меди, сославшись на эпидемию коронавируса как на форс-мажорное обстоятельство.
Коммерсантъ 07 февраля в 08:12
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