Господин Крашенинников считает, что Россия после всех правок останется президентской республикой.

с чего всё началось

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции.

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

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