Политика
ТАССКрашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
Читать в источнике
Оценить134
с чего всё началось
Сопредседатель рабочей группы по подготовке конституционных поправок Павел Крашенинников рассказал «Ъ», зачем менять Основной закон
Господин Крашенинников считает, что Россия после всех правок останется президентской республикой.Коммерсантъвчера в 17:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Московский Комсомолецвчера в 18:12
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Кино
«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер
Происшествия
Число погибших при беспорядках в Казахстане возросло до десяти человек
Культура
Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
Экономика
Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon
В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Общество
Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок
Правительство поручило создать в России стратегический запас медицинских масок.
Происшествия
Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве
Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова по делу об убийстве охранника, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Экономика
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной
Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Армия и оружие
Ополченец заставил плакать украинцев по ту сторону фронта
Ополченец уверен, что во многих жителях Украины еще не умерло человеческое и об этом надо непременно помнить.
Политика
Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
Решение о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами Совета Европы, которое было принято комитетом министров этой организации, разочаровало МИД Украины.
Происшествия
Силовики пришли с обысками в институт Сибирского отделения РАН
Сотрудники ФСБ провели обыски в Институте горного дела Сибирского отделения РАН в Новосибирске.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги
Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение после аварии
Движение на Кутузовском проспекте в Москве, где утром произошло ДТП, восстановлено.
Происшествия
Над Красноярском кружит самолет перед экстренной посадкой
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Экономика
Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян
Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина.
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»
Российская джазовая певица Анна Бутурлина исполнила композицию Into the Unknown («Вновь за горизонт») из мультипликационного фильма «Холодное сердце 2» вместе с певицами из десятка стран на проходящей в Лос-Анджелесе церемонии вручения наград Американской академии киноискусств «Оскар».
Происшествия
СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре
Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Футбол
Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Гаджеты
В России появится новый стандарт Wi-Fi 6
Минкомсвязь анонсировал в России появление нового стандарта Wi-Fi 6 за счет сертификации гаджетов с поддержкой данного вида связи.
Общество
Кабмин проведет ревизию обязательств бюджета в 2020 году
Правительство проведет ревизию обязательств бюджета в 2020 году.
Экономика
Аргентина решила не отдавать долги МВФ
Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
Политика
Российское судно-трубоукладчик вышло из порта Находка
Общество
Лучшие и худшие наряды церемонии вручения премии «Оскар» 2020 года
Шарлиз Терон Самым запоминающимся в этом году стал выход Шарлиз Терон: актриса, номинировавшаяся на премию за лучшую женскую роль в картине "Скандал", выбрала платье-победитель.
Кино