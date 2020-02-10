Политика

ТАССТАССКрашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
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с чего всё началось

Сопредседатель рабочей группы по подготовке конституционных поправок Павел Крашенинников рассказал «Ъ», зачем менять Основной закон

Господин Крашенинников считает, что Россия после всех правок останется президентской республикой.
Коммерсантъвчера в 17:21

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Крашенинников рассказал, как ГД будет принимать поправки в Конституцию

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Правительство может изменить норму о роспуске Госдумы в Конституции РФ

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Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Московский Комсомолецвчера в 18:12
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Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова по делу об убийстве охранника, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной

Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.
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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

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Решение о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами Совета Европы, которое было принято комитетом министров этой организации, разочаровало МИД Украины.
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Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.
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Над Красноярском кружит самолет перед экстренной посадкой

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Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян

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СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

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Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»

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Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
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Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»

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