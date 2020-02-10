Господин Крашенинников считает, что Россия после всех правок останется президентской республикой.

с чего всё началось

Сейчас действительно закреплено в Конституции, что если Дума три раза не утверждает, то президент назначает премьер-министра самостоятельно и распускает Госдуму. После правки, возможно, будет так: назначает и вправе распустить. Не обязан.

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

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