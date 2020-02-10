Политика
ТАССКрашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
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Сейчас действительно закреплено в Конституции, что если Дума три раза не утверждает, то президент назначает премьер-министра самостоятельно и распускает Госдуму. После правки, возможно, будет так: назначает и вправе распустить. Не обязан.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельРИА Новости вчера в 21:03
с чего всё началось
Сопредседатель рабочей группы по подготовке конституционных поправок Павел Крашенинников рассказал «Ъ», зачем менять Основной закон
Господин Крашенинников считает, что Россия после всех правок останется президентской республикой.Коммерсантъвчера в 17:21
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Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Московский Комсомолецвчера в 18:12
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