Политика

КоммерсантъКоммерсантъКрашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию. Позднее он внес законопроект на рассмотрение в Госдуму, инициатива уже прошла первое чтение.
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с чего всё началось

Сопредседатель рабочей группы по подготовке конституционных поправок Павел Крашенинников рассказал «Ъ», зачем менять Основной закон

Господин Крашенинников считает, что Россия после всех правок останется президентской республикой.
Коммерсантъвчера в 17:21

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Изменения в Конституцию РФ депутаты будут принимать «по слоям»

Красная веснавчера в 23:39

Депутат сообщил о «многослойном голосовании» в Госдуме по Конституции

РБКвчера в 22:00

От Бога до семьи: политики устроили мозговой штурм Конституции

News.ruвчера в 16:06

Крашенинников уточнил процедуру голосования по поправкам в Конституцию

Коммерсантъвчера в 22:21

Президент сможет не распускать Госдуму после трех отказов утвердить премьера

Ведомостивчера в 19:17

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Московский Комсомолецвчера в 18:12

Крашенинников рассказал, как ГД будет принимать поправки в Конституцию

РИА Новостивчера в 22:59
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

РИА Новости вчера в 23:28
Технологии

Большинство корпоративных сетей в России оказались опасны

Большинство (81 процент) корпоративных сетей и сетей госструктур оказались заражены вредоносным программным обеспечением (ПО).
Lenta.ru вчера в 22:46
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Футбол

Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Вести.Ru вчера в 15:22
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 722

Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 722.
RT на русском 07 февраля в 19:51
Армия и оружие

В Sohu: Су-35 ВКС РФ блокировали вхождение F-16 ВВС Турции в сирийское воздушное пространство

Из материала: Российские Су-35С фактически заблокировали вхождение турецких F-16 в сирийское воздушное пространство, не пустив их через воздушную границу.
Военное обозрение вчера в 09:32
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Discover24 вчера в 02:24
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Кино

Фильм «Холоп» собрал более 3 млрд рублей в российском прокате

Аргументы и Факты вчера в 11:11
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше

Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
РИА Новости вчера в 09:04
Политика

Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной

Киев был инициатором разрыва дипломатических отношений с Москвой, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Культура

Хореограф из Читы попал на танцевальный проект Первого канала

Хореограф-постановщик из Читы Олег Волков принял участие в отборочном туре танцевального проекта «Dance Революция» на Первом канале, сообщается 9 февраля на сайте телеканала.
Чита.Ру вчера в 21:47
Политика

Шахназаров рассказал о подготовке поправок в Конституцию

Жизнь меняется, поэтому время от времени нужно вносить изменения даже в Конституцию.
Известия вчера в 18:24
Космос

Найден метод определения космических условий по частице лунной пыли

РИА Новости 07 февраля в 04:39
Футбол

Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»

Встреча 23 тура завершилась победой футболистов в сине-черной форме со счетом 4:2. "Милан" выиграл первый тайм после результативных действий Златана Ибрагимовича.
Вести.Ru вчера в 16:52
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Общество

Минимальная заработная плата на Сахалине и Курилах выросла

На Сахалине и Курилах увеличили минимальную заработную плату.
Сахалин.Инфо вчера в 20:32
Футбол

Подготовительный сбор в Турции «Факел» завершил ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Кайсар» (ВИДЕО)

После четырёх дней отдыха по возвращении из Турции наши футболисты и тренеры снова соберутся вместе в Москве 11 февраля и отправятся на следующий сбор, который пройдёт на Кипре и продлится до 28 февраля.
Свик-ТВ вчера в 08:01
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура вчера в 07:36
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10

RT на русском вчера в 00:13
Происшествия

Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти

Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек.
Вести.Ru вчера в 13:29
Политика

Социологи США оценили рейтинг России в мире

В США лишь 18% высказали позитивное отношение к России.
Южный Федеральный вчера в 22:10
Шоу-бизнес

Мария Миронова в первый раз появилась на публике с 4-месячным сыном

Популярная артистка Мария Миронова в первый раз прогулялась по Москве в компании 4-месячного сына.
OAnews вчера в 09:25
Экономика

Аргентина решила не отдавать долги МВФ

Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
Ruposters.ru вчера в 06:36
Общество

Кукла, кимоно и дворец: как выглядят звезды на церемонии «Оскар»

Американский актер, певец и драматург Билли Портер, уже блиставший своими нарядами на других церемониях, прибыл на красную ковровую дорожку в платье, "вдохновленным Кенсингтонским дворцом" и на высоких каблуках.
РЕН ТВ вчера в 18:29
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Экономика

Глава «РТ-Инвест» заявил о плане построить 30 мусорных заводов в России

В конце декабря 2019 года гендиректор «Ростеха» (владеет 25,01% «РТ-Инвест») Сергей Чемезов также сказал РБК, что считает необходимым построить, как минимум, 25–30 таких заводов в России, включая Сочи.
РБК вчера в 23:30
Хоккей

Шестеркин выйдет в основе на матч «Рейнджерс» против «Лос-Анджелеса»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин выйдет в основе на матч регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса".
Газета.Ru 08 февраля в 19:51
Авто

Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020

Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.
iReactor 08 февраля в 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
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