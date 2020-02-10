Политика
КоммерсантъКрашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию. Позднее он внес законопроект на рассмотрение в Госдуму, инициатива уже прошла первое чтение.
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с чего всё началось
Сопредседатель рабочей группы по подготовке конституционных поправок Павел Крашенинников рассказал «Ъ», зачем менять Основной закон
Господин Крашенинников считает, что Россия после всех правок останется президентской республикой.Коммерсантъвчера в 17:21
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Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Московский Комсомолецвчера в 18:12
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Кино
Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Технологии
Большинство корпоративных сетей в России оказались опасны
Большинство (81 процент) корпоративных сетей и сетей госструктур оказались заражены вредоносным программным обеспечением (ПО).
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Футбол
Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 722
Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 722.
Армия и оружие
В Sohu: Су-35 ВКС РФ блокировали вхождение F-16 ВВС Турции в сирийское воздушное пространство
Из материала: Российские Су-35С фактически заблокировали вхождение турецких F-16 в сирийское воздушное пространство, не пустив их через воздушную границу.
Общество
Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт
Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Кино
Фильм «Холоп» собрал более 3 млрд рублей в российском прокате
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше
Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
Политика
Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной
Киев был инициатором разрыва дипломатических отношений с Москвой, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД России Сергей Лавров.
Культура
Хореограф из Читы попал на танцевальный проект Первого канала
Хореограф-постановщик из Читы Олег Волков принял участие в отборочном туре танцевального проекта «Dance Революция» на Первом канале, сообщается 9 февраля на сайте телеканала.
Политика
Шахназаров рассказал о подготовке поправок в Конституцию
Жизнь меняется, поэтому время от времени нужно вносить изменения даже в Конституцию.
Космос
Найден метод определения космических условий по частице лунной пыли
Футбол
Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»
Встреча 23 тура завершилась победой футболистов в сине-черной форме со счетом 4:2. "Милан" выиграл первый тайм после результативных действий Златана Ибрагимовича.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
Минимальная заработная плата на Сахалине и Курилах выросла
На Сахалине и Курилах увеличили минимальную заработную плату.
Футбол
Подготовительный сбор в Турции «Факел» завершил ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Кайсар» (ВИДЕО)
После четырёх дней отдыха по возвращении из Турции наши футболисты и тренеры снова соберутся вместе в Москве 11 февраля и отправятся на следующий сбор, который пройдёт на Кипре и продлится до 28 февраля.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Происшествия
Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти
Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек.
Политика
Социологи США оценили рейтинг России в мире
В США лишь 18% высказали позитивное отношение к России.
Шоу-бизнес
Мария Миронова в первый раз появилась на публике с 4-месячным сыном
Популярная артистка Мария Миронова в первый раз прогулялась по Москве в компании 4-месячного сына.
Экономика
Аргентина решила не отдавать долги МВФ
Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
Общество
Кукла, кимоно и дворец: как выглядят звезды на церемонии «Оскар»
Американский актер, певец и драматург Билли Портер, уже блиставший своими нарядами на других церемониях, прибыл на красную ковровую дорожку в платье, "вдохновленным Кенсингтонским дворцом" и на высоких каблуках.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Экономика
Глава «РТ-Инвест» заявил о плане построить 30 мусорных заводов в России
В конце декабря 2019 года гендиректор «Ростеха» (владеет 25,01% «РТ-Инвест») Сергей Чемезов также сказал РБК, что считает необходимым построить, как минимум, 25–30 таких заводов в России, включая Сочи.
Хоккей
Шестеркин выйдет в основе на матч «Рейнджерс» против «Лос-Анджелеса»
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин выйдет в основе на матч регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса".
Авто
Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020
Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.