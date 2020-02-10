Господин Крашенинников считает, что Россия после всех правок останется президентской республикой.

с чего всё началось

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию. Позднее он внес законопроект на рассмотрение в Госдуму, инициатива уже прошла первое чтение.

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

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