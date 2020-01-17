В первой главе Конституции РФ идет речь об основах конституционного строя, во второй - о правах и свободах человека и гражданина.

с чего всё началось

В первой главе российской Конституции речь идет об основах конституционного строя, во второй указаны права и свободы человека и гражданина. Также Крашенинников отметил, что меняться не будет девятая глава документа, где говорится о порядке внесения изменений в Конституцию.

Крашенинников заявил, что первые две главы Конституции незыблемы

Политика Беженцам в России помогут сохранить этот статус Законопроектом предлагается исключить получение разрешения на постоянное проживание на территории РФ из перечня оснований утраты статуса беженца и временного убежища.

Политика МИД Польши заявил, что Красная армия не принесла свободы МИД Польши в день 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков выразил уважение в отношении красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнул, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы".

Гаджеты CES: AMD анонсирует Threadripper с 64 ядрами На выставке потребительской электроники CES был анонсирован процессор AMD Threadripper 3990X, имеющий 64 ядра, — вдвое больше, чем модель, появившаяся осенью.

Политика Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Политика Зеленский на два года снизил призывной возраст на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении на два года – с 20 до 18 лет – призывного возраста в стране.

Политика Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.

Хоккей Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу В составе столичного клуба хет-трик оформил российский капитан команды нападающий Александр Овечкин (16-я, 20-я, 56-я минуты), который был признан по итогам встречи первой звездой.

Происшествия Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей «В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовой породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов», — заявили в ведомстве.

Политика Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.

Происшествия 25 автомобилей столкнулись в Адыгее Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".

Политика Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.

Политика Решения Берлинской конференции повлияют на прекращение кризиса в Ливии Спецпосланник Генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе понадеялся, что Берлинская конференция приведет к окончательному прекращению боевых действий в Ливии.

Экономика Подготовлено предварительное ТЭО развития порта Славянка Южнокорейская компания Hyein E&C представила предварительное технико-экономическое обоснование развития порта Славянка – якорного проекта международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-2".

Кино Мединский оценил комедию «Холоп» Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».