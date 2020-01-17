Политика
Аргументы и ФактыКрашенинников заявил, что первые две главы Конституции незыблемы
В первой главе российской Конституции речь идет об основах конституционного строя, во второй указаны права и свободы человека и гражданина. Также Крашенинников отметил, что меняться не будет девятая глава документа, где говорится о порядке внесения изменений в Конституцию.
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с чего всё началось
В первой главе Конституции РФ идет речь об основах конституционного строя, во второй - о правах и свободах человека и гражданина.РИА Новости04:41
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Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Политика
Беженцам в России помогут сохранить этот статус
Законопроектом предлагается исключить получение разрешения на постоянное проживание на территории РФ из перечня оснований утраты статуса беженца и временного убежища.
Политика
МИД Польши заявил, что Красная армия не принесла свободы
МИД Польши в день 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков выразил уважение в отношении красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнул, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы".
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Общество
Новые правила медосмотра для водителей примут в феврале
Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
Политика
Мишустин и Медведев встретились с правительством
Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Гаджеты
CES: AMD анонсирует Threadripper с 64 ядрами
На выставке потребительской электроники CES был анонсирован процессор AMD Threadripper 3990X, имеющий 64 ядра, — вдвое больше, чем модель, появившаяся осенью.
Кино
Где шляпа Лютика? Дизайнер «Ведьмака» показал каноничное фото барда в головном уборе
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Политика
Зеленский на два года снизил призывной возраст на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении на два года – с 20 до 18 лет – призывного возраста в стране.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Авто
Начались продажи первого минивэна Lexus
Бренд Lexus начал продажи первого в своей истории минивэна.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
В составе столичного клуба хет-трик оформил российский капитан команды нападающий Александр Овечкин (16-я, 20-я, 56-я минуты), который был признан по итогам встречи первой звездой.
Происшествия
Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей
«В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовой породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов», — заявили в ведомстве.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
Происшествия
25 автомобилей столкнулись в Адыгее
Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
Спорт
Бауэр: русские хотят слышать, что Россия — номер один
Охи хотят слышать, что Россия - номер один в мире. На данный момент в мире популярны американские бренды: напитки, фаст-фуд.
Музыка
Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса
Политика
Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
Политика
Решения Берлинской конференции повлияют на прекращение кризиса в Ливии
Спецпосланник Генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе понадеялся, что Берлинская конференция приведет к окончательному прекращению боевых действий в Ливии.
Экономика
Подготовлено предварительное ТЭО развития порта Славянка
Южнокорейская компания Hyein E&C представила предварительное технико-экономическое обоснование развития порта Славянка – якорного проекта международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-2".
Гаджеты
До конца года на рынке могут появиться графеновые аккумуляторы
Если всё пойдёт по плану, первые коммерческие батареи нового типа могут выйти на рынок до конца этого года.
Политика
Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Политика
Премьер-министр Украины подал в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.