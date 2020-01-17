Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКрашенинников заявил, что первые две главы Конституции незыблемы

В первой главе российской Конституции речь идет об основах конституционного строя, во второй указаны права и свободы человека и гражданина. Также Крашенинников отметил, что меняться не будет девятая глава документа, где говорится о порядке внесения изменений в Конституцию.
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с чего всё началось

Крашенинников заявил о незыблемости первых двух глав Конституции

В первой главе Конституции РФ идет речь об основах конституционного строя, во второй - о правах и свободах человека и гражданина.
РИА Новости04:41

Подробнее о событии

Крашенинников подчеркнул незыблемость первой и второй глав Конституции

Известия06:55

Крашенинников заявил о незыблемости первых двух глав Конституции

РИА Новости04:41

Рабочая группа не будет изменять первые две главы Конституции, они незыблемы

Российская газета06:17

Первые две главы Конституции назвали незыблемыми

Телеканал 360°05:05

Уточнены рамки поправок в российскую Конституцию

Lenta.ru05:01

Стали известны незыблемые главы Конституции

Московский Комсомолец06:21

Рабочая группа по подготовке поправок к конституции проведет первое заседание

Эхо Москвы06:30
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Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Политика

Беженцам в России помогут сохранить этот статус

Законопроектом предлагается исключить получение разрешения на постоянное проживание на территории РФ из перечня оснований утраты статуса беженца и временного убежища.
Росбалт 08:25
Политика

МИД Польши заявил, что Красная армия не принесла свободы

МИД Польши в день 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков выразил уважение в отношении красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнул, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы".
РИА Новости 05:08
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru 05:10
Технологии

Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium

Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
News.ru вчера в 06:25
Общество

Новые правила медосмотра для водителей примут в феврале

Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
Piter.tv 03:29
Политика

Мишустин и Медведев встретились с правительством

Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Lenta.ru 05:54
Гаджеты

CES: AMD анонсирует Threadripper с 64 ядрами

На выставке потребительской электроники CES был анонсирован процессор AMD Threadripper 3990X, имеющий 64 ядра, — вдвое больше, чем модель, появившаяся осенью.
Computerworld Россия 15 января в 01:55
Кино

Где шляпа Лютика? Дизайнер «Ведьмака» показал каноничное фото барда в головном уборе

Киноафиша России 15 января в 06:28
Политика

Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:03
Политика

Зеленский на два года снизил призывной возраст на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении на два года – с 20 до 18 лет – призывного возраста в стране.
Труд вчера в 12:15
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
РБК 08:38
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru вчера в 09:53
Авто

Начались продажи первого минивэна Lexus

Бренд Lexus начал продажи первого в своей истории минивэна.
Дни24 15 января в 11:32
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

В составе столичного клуба хет-трик оформил российский капитан команды нападающий Александр Овечкин (16-я, 20-я, 56-я минуты), который был признан по итогам встречи первой звездой.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия

Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей

«В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовой породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов», — заявили в ведомстве.
RT на русском 07:29
Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
RT на русском 06:55
Происшествия

25 автомобилей столкнулись в Адыгее

Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
Газета.Ru 04:10
Спорт

Бауэр: русские хотят слышать, что Россия — номер один

Охи хотят слышать, что Россия - номер один в мире. На данный момент в мире популярны американские бренды: напитки, фаст-фуд.
Газета.Ru 08:48
Музыка

Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса

МедиаЗавод вчера в 07:32
Политика

Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
РБК 04:30
Политика

Решения Берлинской конференции повлияют на прекращение кризиса в Ливии

Спецпосланник Генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе понадеялся, что Берлинская конференция приведет к окончательному прекращению боевых действий в Ливии.
Политическая Экспертиза 15 января в 13:56
Экономика

Подготовлено предварительное ТЭО развития порта Славянка

Южнокорейская компания Hyein E&C представила предварительное технико-экономическое обоснование развития порта Славянка – якорного проекта международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-2".
Sudostroenie.info 06:58
Гаджеты

До конца года на рынке могут появиться графеновые аккумуляторы

Если всё пойдёт по плану, первые коммерческие батареи нового типа могут выйти на рынок до конца этого года.
Игромания.ру 07:44
Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру вчера в 05:50
Общество

Шнуров дал наставление новому премьер-министру Мишустину

Мойка78 06:51
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° вчера в 21:20
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Политика

Премьер-министр Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.
ТАСС 02:57
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 05:50
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Крашенинников Павел Владимирович
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, доктор юридических наук, профессор, депутат Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству. Сопредседатель Ассоциации юристов России,
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