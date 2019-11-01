Футбол
RT на русскомКрасич уверен, что Слуцкий быстро найдёт себе новый клуб
Слуцкий возглавил «Витесс» в 2018 году. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла пятое место в Эредивизи и вышла в плей-офф за право участвовать в Лиге Европы, но там уступила «Утрехту». По итогам 15 туров нынешнего сезона «Витесс» занимает пятое место.
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Милош Красич: Слуцкий накопил большой опыт, но еще не раскрыл свой потенциал
Bookmaker-ratings.ru09:56
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