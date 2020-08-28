Красная икра в России может подорожать на 20-60%
Смотрите также
В Швеции начались беспорядки из-за сожжения Корана
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
Путин признал легитимность выборов в Белоруссии
Алексей Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля
Заграничным студентам могут разрешить въезжать в РФ для учебы
Литва ответила на угрозы Лукашенко о закрытии торговли через её порты
Сыгравший Черную пантеру актер Чедвик Боузман скончался от рака
Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября
Изменить статус русского языка в Белоруссии призвал Шушкевич
«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest
В ходе конфликта между соседями в Кузбассе погиб один человек
Кризис в Белоруссии: оппозицию допустила посредничество РФ
Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»
ФАС России обязала Apple исправить нарушения в App Store
Путин признал легитимность выборов в Белоруссии
Илон Маск рассказал об испытаниях мозгового импланта
Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября
Россиянам перечислили три переломных момента старения
Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»
ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля
Сыгравший Черную пантеру актер Чедвик Боузман скончался от рака
Bloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей
Цены на красную икру в России могут вырасти на 20-60% из-за прогнозируемого сокращения производства, пишет газета «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
У икры намечается подорожание
Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъвчера в 18:09
Подробнее о событии
Подорожание икры до 60% предрекли в России. Во сколько обойдется новогодний бутерброд?
Телеканал 360°вчера в 15:18