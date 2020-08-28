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Urbc.Ru
Urbc.Ru

Красная икра в России может подорожать на 20-60%

Цены на красную икру в России могут вырасти на 20-60% из-за прогнозируемого сокращения производства, пишет газета «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъвчера в 18:09
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Телеканал 360°

Подорожание икры до 60% предрекли в России. Во сколько обойдется новогодний бутерброд?

Телеканал 360°вчера в 15:18
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Коммерсантъвчера в 18:09
Комсомольская правда

Россиянам предрекли подорожание красной икры

Комсомольская правдавчера в 07:04
Газета.Ru

Поставщики предупредили о подорожании красной икры на 20-60%

Газета.Ruвчера в 05:42
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Интерфаксвчера в 04:29
РБК

Поставщики предупредили о росте цен на икру

РБКвчера в 03:28
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на красную икру до 60%

Известиявчера в 08:34

Жена Тарасенко опровергла информацию о завершении карьеры хоккеиста

Яна Тарасенко, жена нападающего клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, назвали лживыми и непорядочными тех журналистов, которые начали писать, что хоккеист в ближайшее время завершит карьеру.
ProstoProSport07:25

США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Компания Sony по спецприглашениям начала принимать предзаказы на PS5

Sony объявила о последнем шаге в своем затянувшемся анонсе PlayStation 5: компания открыла онлайн-регистрацию, чтобы получить приглашение одним из первых сделать предварительный заказ консоли прямо с сайта PlayStation.
Astera27 августа в 02:38
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Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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