Футбол
Спорт-ЭкспрессКрасная карточка Сон Хын Мина отменена
Красная карточка, полученная нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), отменена независимой комиссией, информирует Sky Sports. Его нарушение на 79-й минуте стало причиной тяжелой травмы полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша.
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Игроку «Тоттенхэма», сломавшему ногу сопернику, отменили красную карточку
Евро-футбол.рувчера в 16:24
В Англии отменили удаление Сона. Он получил его после страшной травмы Гомеша
Спорт-Экспрессвчера в 13:25
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:00, Вашингтон
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
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Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru 04:16
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Политика
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Общество
Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе
В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
РБК 04:38
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
Больше всего получают на Чукотке (99 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (97,5 тыс. руб.) и Москве (97,2 тыс. руб.).
РБК 03:58
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Работу над похоронами Ленина предложил Милонов Зюганову
Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову депутат Виталий Милонов предложил начать работу над законопроектом о захоронении тела основателя СССР Владимира Ленина.
Соловей.Инфо 01:17
Происшествия
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином
Интерфакс 04:41
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Егор Дружинин рассказал об уставшей Алле Пугачевой
На минском концерте примадонны присутствовали многие ее коллеги по шоу-бизнесу, в том числе знаменитый хореограф и бывший наставник шоу «Танцы» Егор Дружинин.
Bimru.ru 04 ноября в 10:56
Футбол
«Локомотив» сыграет дома против «Ювентуса» в гостевой форме
Московский "Локомотив" сыграет домашний матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса" в гостевом комплекте экипировки.
Газета.Ru 03:22
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей
Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
Ведомости 04:20
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр вчера в 03:31
Политика
В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа
Министр пояснил, что страна готова к остановке транзита газа, так как в настоящий момент «в украинских ПХГ рекордное количество газа, которое закачано, чтобы пройти отопительный сезон», передает «РИА Новости».
Известия 04 ноября в 18:36
Культура
Яблочный ноябрь: из чего состоит онлайн-кинотеатр Apple TV+
С 1 ноября всем владельцам Macbook, iPad и iPhone более чем в 100 странах мира стал доступен «домашний» стриминговый сервис AppleTV+, анонс которого состоялся весной.
РБК вчера в 04:04
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Футбол
«Аякс» вдевятером сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов
ТАСС Спорт вчера в 17:06
Гаджеты
AnTuTu назвал самые производительные смартфоны среднего класса
Специалисты AnTuTu рассказали о самых мощных смартфонах из среднего ценового сегмента, которые тестировались в прошлом месяце.
Газета DAILY 04 ноября в 12:15
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия
СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
Российская газета вчера в 03:53
Политика
Путин предложил российским ученым заменить «Википедию»
Популярный онлайн-справочник "Википедия" может быть заменен электронным изданием Большой российской энциклопедии.
Российская газета вчера в 12:15
Шоу-бизнес
«Лайки не нужны»: Самбурская опубликовала пикантное фото в Instagram
Актриса Настасья Самбурская опубликовала пикантное селфи в социальной сети.
Пятый канал вчера в 06:46
Футбол
«Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Матч ТВ вчера в 14:50
Происшествия
Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите
ТАСС вчера в 21:20
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Экономика
«Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры
За крупнейшей микрофинансовой организацией страны стоит также бывшая супруга президента России Людмила Путина (она же Очеретная и Шкребнева).
Znak.com 01:50
Происшествия
Михаила Светова вызвали на допрос в СК
Члена Либертарианской партии России Михаила Светова вызвали на допрос в Следственный комитет. Об этом он сообщил в своем в твиттере.
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