Независимая комиссия Федерации футбола Англии отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона, которую кореец получил в матче 11-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1). На 79-й минуте матча Сон нарушил правила на полузащитнике «Эвертона» Андре Гомеше, в результате чего португальский игрок сломал ногу, а его стопа оказалась вывернута на 90 градусов.

Красная карточка Сона за фол на Гомеше отменена

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