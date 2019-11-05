Футбол
Бомбардир.руКрасная карточка Сона за фол на Гомеше отменена
Независимая комиссия Федерации футбола Англии отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона, которую кореец получил в матче 11-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1). На 79-й минуте матча Сон нарушил правила на полузащитнике «Эвертона» Андре Гомеше, в результате чего португальский игрок сломал ногу, а его стопа оказалась вывернута на 90 градусов.
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Футбол
Капитан «Зенита» назвал причины поражения от «Лейпцига»
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Армия и оружие
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Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии.
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Американские военные считают, что США уступают России в сфере РЭБ
Военные США заявили о неготовности противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы в случае конфликта с Россией или Китаем, сообщает Breaking Defence.
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По факту размещения в Сети видео, на которых сотрудник ГУФСИН издевается над заключенным в исправительной колонии №17 в Красноярске, проводится проверка.
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«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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В России подали иск о моральной компенсации на 100 трлн рублей
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Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО
Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.
Политика
Сенатор от Чечни Сабсаби решил сложить полномочия
Глава комитета Совета Федерации по регламенту Валерий Тимченко сообщил, что сенатор от законодательного собрания Чечни Зияд Сабсаби подал заявление о досрочном прекращении полномочий.
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Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
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