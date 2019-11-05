Футбол
Спорт-ЭкспрессКрасная карточка Сон Хын Мина отменена
Красная карточка, полученная нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), отменена независимой комиссией, информирует Sky Sports. Его нарушение на 79-й минуте стало причиной тяжелой травмы полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша.
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Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
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"Ралли палладия в основном вызвано фундаментальными факторами: предложение не способно достаточно быстро отреагировать на растущий спрос в автомобильной промышленности Европы и Китая", — заявил РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
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В Белом доме заявили об отсутствии оснований для импичмента Трампа
Показания американских дипломатов Курта Волкера и Гордона Сондланда Палате представителей Конгресса США демонстрируют, что попытка импичмента президента Дональда Трампа не имеет под собой никаких оснований.
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Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
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Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.
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В Сети появились изображения интерьера обновлённой Lada 4x4
В скором времени компания "АвтоВАЗ" представит рестайлинговый внедорожник LADA 4x4, которому достанется новый салон.
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Авто
Honda определилась с ценниками на обновленный Honda CR-V
Обновленный кроссовер Honda CR-V стоит на 38 тыс. рублей больше, чем автомобиль 2019 модельного года, с обновленными функциями безопасности и новым стандартным двигателем.
SpeedMe 01:42
Авто
Volkswagen запустил серийное производство электрокара ID.3
Компания Volkswagen начала производство своего электрокара ID.3. Первую партию хэтчбеков выпустят в ноябре на заводе в Цвиккау.
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Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Политика
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Происшествия
В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек
Число погибших при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге Р-297 Чита-Хабаровск в Смидовичском районе Еврейской автономной области увеличилось до пяти человек, еще один пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.
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Newslab.ru вчера в 22:00
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Происшествия
В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера
Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
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В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
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У «Альфа-банка» произошла утечка данных клиентов
В «Альфа-банке» подтвердили факт утечки, но уточнили, что известно о незаконном распространении информации о 15 пользователях.
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У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
REGNUM вчера в 15:05
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«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
Газета.Ru 17:31