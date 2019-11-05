Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКрасная карточка Сон Хын Мина отменена

Красная карточка, полученная нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), отменена независимой комиссией, информирует Sky Sports. Его нарушение на 79-й минуте стало причиной тяжелой травмы полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша.
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