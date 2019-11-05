Красная карточка, полученная нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), отменена независимой комиссией, информирует Sky Sports. Его нарушение на 79-й минуте стало причиной тяжелой травмы полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша.

Гаджеты Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.

Авто В ноябре скидки на свои автомобили объявил АвтоВАЗ Еще есть акция EcoGas, предполагающая скидку до 115 тыс. рублей на биотопливные Лады, а также продлили программы LADA Finance, LADA Leasing и LADA в такси.

Политика Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.

Общество Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.

Экономика Эксперты рассказали, какой металл будет дорожать быстрее золота "Ралли палладия в основном вызвано фундаментальными факторами: предложение не способно достаточно быстро отреагировать на растущий спрос в автомобильной промышленности Европы и Китая", — заявил РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Экономика Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.

Политика В Белом доме заявили об отсутствии оснований для импичмента Трампа Показания американских дипломатов Курта Волкера и Гордона Сондланда Палате представителей Конгресса США демонстрируют, что попытка импичмента президента Дональда Трампа не имеет под собой никаких оснований.

Кино Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.

Политика Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.

Авто В Сети появились изображения интерьера обновлённой Lada 4x4 В скором времени компания "АвтоВАЗ" представит рестайлинговый внедорожник LADA 4x4, которому достанется новый салон.

Авто Honda определилась с ценниками на обновленный Honda CR-V Обновленный кроссовер Honda CR-V стоит на 38 тыс. рублей больше, чем автомобиль 2019 модельного года, с обновленными функциями безопасности и новым стандартным двигателем.

Авто Volkswagen запустил серийное производство электрокара ID.3 Компания Volkswagen начала производство своего электрокара ID.3. Первую партию хэтчбеков выпустят в ноябре на заводе в Цвиккау.

Шоу-бизнес Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.

Политика В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.

Политика Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.

Происшествия В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек Число погибших при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге Р-297 Чита-Хабаровск в Смидовичском районе Еврейской автономной области увеличилось до пяти человек, еще один пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Космос «Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.

Технологии В магазинах «Пеплос» в Красноярске подходит к концу большая распродажа 10 ноября в сети фирменных магазинов мужской и детской одежды «Пеплос» в Красноярске закончится распродажа.

Единоборства Комиссия запретила Ковалеву драться до января Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.

Происшествия В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.

Политика В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.