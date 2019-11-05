Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКрасная карточка Сон Хын Мина отменена

Красная карточка, полученная нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), отменена независимой комиссией, информирует Sky Sports. Его нарушение на 79-й минуте стало причиной тяжелой травмы полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Отменена красная карточка Сону, показанная игроку после травмы Гомеша

Чемпионатвчера в 12:24

Красная карточка Сона, который сломал ногу Гомешу, отменена

Sportbox.RUвчера в 12:32

Красная карточка Сона, который сломал ногу Гомешу, отменена

Матч ТВвчера в 12:32

Сону отменили красную за фол на Гомеше. А еще корейцу наймут психолога

Sport24.ruвчера в 13:00

Игроку «Тоттенхэма», сломавшему ногу сопернику, отменили красную карточку

Евро-футбол.рувчера в 16:24

Корейцу Сону отменили красную карточку за фол на Гомеше

Газета.Ruвчера в 12:33

В Англии отменили удаление Сона. Он получил его после страшной травмы Гомеша

Спорт-Экспрессвчера в 13:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:29, Вашингтон
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

РИА Новости 01:33
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва 04 ноября в 16:19
Политика

Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды

Логинов стал замминистра в начале декабря 2018 г. Как поясняло Минприроды, в его обязанности входит контроль работы двух департаментов: первый — по охране окружающей среды, а второй — по отходам производства и потребления.
Ведомости 03:25
Экономика

«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Политика

Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака.
ТАСС 01:21
Общество

Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка.
RT на русском 02:19
Хоккей

Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Нева Спорт 00:13
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Политика

Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским

США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.
RT на русском вчера в 18:44
Происшествия

Отец рядового Шамсутдинова назвал причину бойни

Lenta.ru 02:59
Происшествия

В ГИБДД назвали самые аварийные районы Москвы

Самым аварийным районом Москвы за девять месяцев 2019 года оказался Выхино-Жулебино: в нем произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь и пострадали 144 человека.
РБК 02:48
Футбол

Защитник «Зенита» Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины

Газета.Ru 03:12
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов

Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Транспорт

Около 14 пассажирских поездов застряли в пути из-за непогоды

Напомним, что поезд «Ласточка» по направлению Петрозаводск-Санкт-Петербург прибыл на Ладожский вокзал спустя 13 часов вместо положенных 5 — в 6.48.
Карелинформ 00:25
Экономика

«Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры

В число главных ростовщиков России входят дети олигархов и госменеджеры.
Znak.com 01:50
Технологии

Microsoft записала фильм «Супермен» на куске стекла

Концепция Project Silica от Microsoft Research использует последние открытия в области сверхбыстрой лазерной оптики и искусственного интеллекта для хранения данных в кварцевом стекле.
3DNews вчера в 06:57
Наука

Выявили связь между курением и шизофренией

Британские генетики выявили связь между курением, шизофренией и депрессией.
MOS.news 00:01
Общество

Жителей Свердловской области предупреждают о снегопадах и гололёде

Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о снегопадах и гололёде .
Твой Континент 02:28
Шоу-бизнес

«Год бесконечного счастья»: Нюша поздравила дочь с днем рождения

Певица Нюша поздравила дочь с первым днем рождения, опубликовав на странице в Instagram фото с мужем и малышкой.
Дни24 03:17
Происшествия

В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы

Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
РИА Новости 02:07
Происшествия

В Москве подросток умер после удаления зуба

В Москве из-за осложнений после удаления зуба в одной из клиник скончался подросток.
ТВ Центр вчера в 08:13
Транспорт

Аэроэкспрессы в «Шереметьево» начнут отправляться из Одинцово

Аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московских центральных диаметров (МЦД-1) будут отправляться из подмосковного Одинцово, а нынешний пункт отправления на Белорусском вокзале станет промежуточной остановкой, сообщила в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
Интерфакс 02:13
Шоу-бизнес

«Лайки не нужны»: Самбурская опубликовала пикантное фото в Instagram

Актриса Настасья Самбурская опубликовала пикантное селфи в социальной сети.
Пятый канал вчера в 06:46
Шоу-бизнес

Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения

5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
WMJ.ru вчера в 01:11
Политика

Лавров назвал цензурой ограничения на работу СМИ РФ в ряде стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал попытками ввести цензуру ограничения на работу журналистов РФ в ряде стран.
РЕН ТВ 02:35
Происшествия

Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда

Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:15
Здоровье

Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость

РИА Новости вчера в 19:04
Наука

Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное