Футбол
Спорт-ЭкспрессКрасная карточка Сон Хын Мина отменена
Красная карточка, полученная нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), отменена независимой комиссией, информирует Sky Sports. Его нарушение на 79-й минуте стало причиной тяжелой травмы полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша.
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Игроку «Тоттенхэма», сломавшему ногу сопернику, отменили красную карточку
Евро-футбол.рувчера в 16:24
В Англии отменили удаление Сона. Он получил его после страшной травмы Гомеша
Спорт-Экспрессвчера в 13:25
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:29, Вашингтон
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