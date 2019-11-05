Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина. Южнокореец был удален в матче АПЛ с «Эвертоном» (1:1) после столкновения с полузащитником «ирисок» Андре Гомешем, в результате которого португалец получил перелом ноги.

Красная карточка Сон Хын Мина за фол на Гомеше отменена

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