Футбол
Sports.ruКрасная карточка Сон Хын Мина за фол на Гомеше отменена
Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина. Южнокореец был удален в матче АПЛ с «Эвертоном» (1:1) после столкновения с полузащитником «ирисок» Андре Гомешем, в результате которого португалец получил перелом ноги.
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Игроку «Тоттенхэма», сломавшему ногу сопернику, отменили красную карточку
Евро-футбол.рувчера в 16:24
В Англии отменили удаление Сона. Он получил его после страшной травмы Гомеша
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