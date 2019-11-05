Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports. Напомним, на 79-й минуте при счёте 0:1 Сон совершил подкат возле боковой линии.

Хоккей В сборной России объявили имя капитана на Кубок Карьяла Сборная России 7 ноября сыграет с Финляндией, 9 ноября против Швеции, 10 числа с Чехией.

Политика «Нафтогаз» оценил возможность обнуления взаимных претензий с Россией Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что для обнуления претензий Киева к «Газпрому» на $22 млрд необходимы встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы.

Финансы Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.

Здоровье О пользе чая для организма мужчин и женщин поведали медики Медики поведали о том, что чай благодаря флавоноидам полезен для организма мужчин и женщин.

Происшествия На таджикско-узбекской границе неизвестные напали на погранзаставу Вооруженная группа из 20 неизвестных в масках совершили нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе.

Общество В России запретят продавать смартфоны без российского ПО Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.

Происшествия В Екатеринбурге в ДТП тяжело пострадали 6 человек На 8 км дублёра Сибирского тракта лоб в лоб столкнулись Nissan X-Trail и Chevrolet Aveo.В результате серьёзные травмы получили все участники аварии: супруги 43 и 45 лет, ехавшие в Nissan, и молодые люди на Chevrolet.

Происшествия Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.

Общество Василиса Володина дала советы всем знакам зодиака на ноябрь Василиса Володина дала советы всем знакам зодиака на ноябрь Астролог Василиса Володина опубликовала бесплатный мини-гороскоп на ноябрь с главными советами для Овнов, Львов, Тельцов и остальных знаков зодиака.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Общество Росстат обнародовал данные о зарплатах учителей В среднем педагогам платят 40 тысяч рублей в месяц. Зарплата школьного учителя на Чукотке превышает 99 тысяч рублей.

Происшествия Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.

Финансы Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по объему депозитов физлиц в третьей декаде октября достигла 6,36% годовых, следует из материалов ЦБ.

Армия и оружие Трамп одобрил расширенную военную миссию США по «защите» нефти в Сирии Американский президент Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии США по «обеспечению безопасности нефтяных месторождений» на востоке Сирии.

Шоу-бизнес После расставания с Заворотнюк Сергей Жигунов избавился от дачи Соседи по даче запомнили Анастасию как милого человека с безупречным поведением: она всегда улыбалась, и никогда не хамила, об этом сообщает teleprogramma.pro После расставания с ней Жигунов поспешил избавиться от всего, что хоть как-то напоминает об экс-возлюбленной.

Единоборства Комиссия запретила Ковалеву драться до января Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.

Общество Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спорт Голландская гимнастка рассказала о восьми годах съёмок в фильмах для взрослых Бывшая голландская гимнастка Верона ван де Лёр, серебряный призёр чемпионатов мира и Европы, которая предыдущие восемь лет снималась в фильмах для взрослых, рассказала о нюансах работы в необычной для спортсменки сфере.

Шоу-бизнес Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.

Происшествия В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.

Происшествия Комиссия минздрава разберется с издевательствами в больнице Миасса Минздрав Челябинской области проверит больницу в Миассе, где санитарка умыла пациентку половой тряпкой.

Авто В Kia озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3 Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.

Кино Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.

Политика В Совфеде назвали условие возвращения Украине задержанных кораблей Киев может рассчитывать на возвращение кораблей, если признает, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, заявил в понедельник, 4 ноября, член Совета Федерации России от Республики Крым Сергей Цеков.

Общество Преступники нашли новый способ кражи денег с карт Сотрудники банков стали присылать абонентам "приглашение" для прохождения аттестации на фишинговом сайте (сайте-ловушке).