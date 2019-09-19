Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).

с чего всё началось

Оптовые цены на лосося резко выросли на российском рынке. Причиной стало уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году. По данным Минсельхоза, 16 сентября горбуша подорожала на 30% по сравнению с сентябрем 2018 года, передает РБК.

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