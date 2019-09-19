Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).

с чего всё началось

Сильнее всего подорожала кета, продаваемая в центральных регионах России - на 47%, где ее цена достигла 250 рублей. Это второй по распространенности вид лососевых рыб в России. Килограмм кеты на Дальнем Востоке подорожал на 17%.

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