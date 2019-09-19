Экономика

ИзвестияИзвестияКрасная рыба в России подорожала из-за снижения вылова

Директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова сообщила, что красная рыба подорожала примерно на 15%. Опрошенные изданием участники рынка связывают подорожание с уменьшением улова на Дальнем Востоке.
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с чего всё началось

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
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