Экономика
ИзвестияКрасная рыба в России подорожала из-за снижения вылова
Директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова сообщила, что красная рыба подорожала примерно на 15%. Опрошенные изданием участники рынка связывают подорожание с уменьшением улова на Дальнем Востоке.
Читать в источнике
Оценить55
с чего всё началось
Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).РБК19 сентября в 02:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Лосось, горбуша и кета в России резко подорожали: Эксперты советуют переходить на водоросли
Царьград19 сентября в 03:15
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 07:44, Вашингтон
Кино
Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами
Игромания.ру 19 сентября в 08:18
Политика
WP: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп оценил политику Вашингтона на Украине, сообщила газета Washington post.
РИА Новости 03:08
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Космос
Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
РБК 07:04
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Авто
Новый кросс Mitsubishi получит оригинальный дизайн
Ожидается, что японский концерн предложит вниманию аудитории уникальный формат кросса, в котором сочетается подзаряжаемый PHEV гибридный агрегат на базе 2,4-литрового бензинового двигателя со стартер-генератором, двух электромоторов и комплекта высокоэффективных аккумуляторных батарей, а также компактная трансмиссия и электрический полный привод.
Новые автомобили 18 сентября в 04:32
Политика
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России.
РБК 05:58
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия
В Петербурге водитель сбил полицейского за вопрос о парковке
В Петербурге сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых на 2-й Советской улице, это самый центр города, был сбит инспектор дорожно-патрульной службы Как сообщает СК по Санкт-Петербургу, в ведомстве есть все основания полагать, что инспектора сбили специально.
Российская газета 06:55
Наука
Google сообщил о создании самого мощного в мире квантового компьютера
Американская компания Google сообщила, что ее инженерам удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер, который значительно превосходит по возможностям самые современные суперкомпьютеры.
Ведомости 05:56
Политика
В МИД Эстонии вызвали посла РФ после слов об освобождении от нацистов
Ранее о решении вызвать посла говорил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который подчеркнул, что данный шаг связан с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики.
Журналистская правда вчера в 12:50
Футбол
РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Общество
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера, помимо нарушения памяти, могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) — главной структуре по изучению этой болезни в США.
РИА Новости вчера в 20:57
Спорт
Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории
Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале этого года, написал в твиттере журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:23
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
Якутский шаман записал первое обращение к сторонникам после задержания
News.ru вчера в 09:11
Происшествия
Павел Устинов вышел из СИЗО под подписку о невыезде
RT на русском вчера в 10:50
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Политика
Путин поздравил президента Армении с Днем независимости
Президент России Владимир Путин поздравил главу Армении Армена Саркисяна и премьер-министра страны Никола Пашиняна с Днем независимости.
РБК 04:34
Хоккей
Игрок «Торонто» Мэттьюс сравнил Михеева с Дацюком
Чемпионат 00:22
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» впервые стала мамой
Родители пока не стали называть пол ребенка и показывать его лицо.
Discover24 03:25
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия вчера в 06:46