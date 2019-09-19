Экономика
ИзвестияКрасная рыба в России подорожала из-за снижения вылова
Директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова сообщила, что красная рыба подорожала примерно на 15%. Опрошенные изданием участники рынка связывают подорожание с уменьшением улова на Дальнем Востоке.
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с чего всё началось
Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка. Сезон добычи лосося в России традиционно начинается с Камчатки и открывается 1 июня. Сейчас добыча еще продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина.РБКвчера в 02:01
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Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
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Известия вчера в 20:45
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РИА Новости вчера в 16:45
Происшествия
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REGNUM вчера в 03:04
Политика
Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа
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Lenta.ru вчера в 02:33
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Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил качество работы главы департамента судейства и инспектирования — Александра Егорова.
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Общество
Ректор уральского вуза выявил ЛГБТ-пропаганду
В ходе проверки было установлено, что у студента УрГЭУ на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» была размещена ссылка на ЛГБТ-сообщество, что «является фактом публичной пропаганды».
Коммерсантъ вчера в 12:12
Кино
Умер французский актер Шарль Жерар
Московский Комсомолец вчера в 15:37
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Toro Rosso оставила Квяту мотор из Монцы
В четверг в Сингапуре Даниил подтвердил, что по ходу предстоящего уик-энда сможет использовать тот же двигатель, что стоял на его машине в Монце.
Motorsport.com Russia вчера в 08:52
Общество
«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники
Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
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Прокуратура запросила суд об изменении меры пресечения актеру Устинову
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Авто
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SpeedMe 18 сентября в 08:58
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Сборная России сыграет с Японией на Кубке мира по регби
Газета.Ru вчера в 16:11
Армия и оружие
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Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
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В Вашингтоне один человек скончался в результате стрельбы.
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Футбол
«Базель» разгромил «Краснодар» в матче Лиги Европы
МК-Спорт вчера в 15:25
Общество
Назван самый вкусный сыр в России
Lenta.ru 18 сентября в 01:07
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В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя
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Lenta.ru вчера в 05:55
Футбол
Манчестер Юнайтед — Астана 1:0
В матче группового раунда Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» добыли победу над казахстанской «Астаной».
RT на русском вчера в 16:48
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на Саудовскую Аравию
Москва 24 вчера в 03:03