Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка. Сезон добычи лосося в России традиционно начинается с Камчатки и открывается 1 июня. Сейчас добыча еще продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина.

с чего всё началось

Директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова сообщила, что красная рыба подорожала примерно на 15%. Опрошенные изданием участники рынка связывают подорожание с уменьшением улова на Дальнем Востоке.

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