Экономика

ИзвестияИзвестияКрасная рыба в России подорожала из-за снижения вылова

Директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова сообщила, что красная рыба подорожала примерно на 15%. Опрошенные изданием участники рынка связывают подорожание с уменьшением улова на Дальнем Востоке.
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с чего всё началось

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБК19 сентября в 02:01

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Из-за снижения уловов в России подорожал лосось

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Коммерсантъ19 сентября в 03:53

В России резко подорожала рыба

URA.Ru19 сентября в 04:11

Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова

Известия19 сентября в 03:32

Лосось, горбуша и кета в России резко подорожали: Эксперты советуют переходить на водоросли

Царьград19 сентября в 03:15

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

РБК19 сентября в 02:01
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