Экономика
Новый ДеньВ России резко взлетели цены на рыбу
По данным Минсельхоза России, оптовые цены на дальневосточную горбушу взлетели на 30% по сравнением с сентябрем прошлого года. Кета стала дороже в Центральной России на 47%. В настоящее время горбуша на Дальнем Востоке стоит 125 рублей за килограмм, в Центральном федеральном округе – 155 рублей.
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с чего всё началось
Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).РБК19 сентября в 02:01
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Лосось, горбуша и кета в России резко подорожали: Эксперты советуют переходить на водоросли
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