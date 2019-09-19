Экономика

Новый ДеньНовый ДеньВ России резко взлетели цены на рыбу

По данным Минсельхоза России, оптовые цены на дальневосточную горбушу взлетели на 30% по сравнением с сентябрем прошлого года. Кета стала дороже в Центральной России на 47%. В настоящее время горбуша на Дальнем Востоке стоит 125 рублей за килограмм, в Центральном федеральном округе – 155 рублей.
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с чего всё началось

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБК19 сентября в 02:01

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Из-за снижения уловов в России подорожал лосось

REGNUM19 сентября в 19:16

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

РБК19 сентября в 02:01

В России резко подорожала рыба

URA.Ru19 сентября в 04:11

В России резко подорожала рыба

Коммерсантъ19 сентября в 03:53

Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова

Известия19 сентября в 03:32

Лосось, горбуша и кета в России резко подорожали: Эксперты советуют переходить на водоросли

Царьград19 сентября в 03:15

Снижение улова обернулось резким подорожанием рыбы

Московский Комсомолец19 сентября в 05:32
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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
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Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет без участия украинской делегации.
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Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
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Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже

Газета.Ru 04:23
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Правительство одобрило повышение МРОТ с 1 января

Кабинет министров РФ одобрил законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей, передает ТАСС.
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Происшествия

Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом

Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
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Онколог рассказал, как вовремя обнаружить самый агрессивный рак мозга

Онколог заметил, что распознать это онкологическое заболевание на ранних стадиях трудно, а когда опухоль становится агрессивной, лечение не всегда эффективно.
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Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
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Политика

На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек

Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество

Правила призыва в армию ужесточат

Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
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Катер, который пропал в Азовском море, обнаружен, находившиеся на борту люди не пострадали, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Росморречфлота.
ТАСС 01:27
Политика

Трамп счел бессмысленной поддержку Украины

По словам собеседника издания, неоднократно обсуждавшего с Трампом украинский вопрос, американский лидер считает, что то, что США «делают на Украине, бессмысленно и только раздражает Россию».
BFM.ru 03:53
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
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В Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

RT на русском 03:22
Происшествия

Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде

Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
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Общество

Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера

Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.
РИА Новости вчера в 20:57
Армия и оружие

Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

News.ru 18 сентября в 09:51
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«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
Космос

На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение

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Российская газета 19 сентября в 07:18
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Гаджеты

Huawei представила смартфон без Google Play Store

News.ru 19 сентября в 17:57
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Женщина попыталась попасть на ужин с Роналду, выдав себя за другую

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Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет

Детям Максима Галкина и певицы исполнилось 6 лет. На фанатской странице дочери Аллы Пугачевой Лизы опубликована поздравительная публикация.
OAnews 18 сентября в 02:54
Армия и оружие

Командующий КСИР предостерег другие страны от атаки на Иран

Любая страна, которая нападет на Исламскую Республику Иран превратится в основной поле боя.
REGNUM 04:39
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Google создал самый мощный компьютер в мире

Как сообщается, научные сотрудники компании создали процессор, осуществивший за 3 минуты и 20 секунд расчет, на который самому мощному в мире компьютеру "Саммиту" понадобилось бы порядка 10 тысяч лет.
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Политика

Путин поздравил власти Армении с Днём независимости

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.
RT на русском 04:39
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru вчера в 03:55
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