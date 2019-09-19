Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).

с чего всё началось

По данным Минсельхоза России, оптовые цены на дальневосточную горбушу взлетели на 30% по сравнением с сентябрем прошлого года. Кета стала дороже в Центральной России на 47%. В настоящее время горбуша на Дальнем Востоке стоит 125 рублей за килограмм, в Центральном федеральном округе – 155 рублей.

В России резко взлетели цены на рыбу

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