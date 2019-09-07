Футбол
РИА Новости«Краснодар-2» на выезде разгромил «Спартак-2» в первенстве ФНЛ
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
|29′
Герман Онугха
|62′
Александр Черников
|68′
Герман Онугха
Футболисты "Краснодара-2" на выезде разгромили московский "Спартак-2" в матче 12-го тура первенства ФНЛ. Субботняя игра в Москве завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дубль оформил Герман Онугха (29-я и 69-я минуты), еще один гол забил Александр Черников (63).
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