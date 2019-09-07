Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Краснодар-2» на выезде разгромил «Спартак-2» в первенстве ФНЛ

Спартак-2 — Краснодар-2
0 – 3
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
29′
Герман Онугха
62′
Александр Черников
68′
Герман Онугха
Футболисты "Краснодара-2" на выезде разгромили московский "Спартак-2" в матче 12-го тура первенства ФНЛ. Субботняя игра в Москве завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дубль оформил Герман Онугха (29-я и 69-я минуты), еще один гол забил Александр Черников (63).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Олимп-ФНЛ. «Ротор» в гостях у «Чайки», «Краснодар-2» разгромил «Спартак-2»

Sports.ru01:10

Спартак 2 - Краснодар-2: прогноз Андрея Федорова 7 сентября 2019

Ставка TV11:59

Прогноз и ставка «Спартак-2» - «Краснодар-2» 7 сентября, матч 12-го тура ФНЛ

ODDS.ruвчера в 08:51

«Краснодар-2» разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ

Спорт-Экспресс11:03

«Краснодар-2» забил три безответных мяча «Спартаку-2» на выезде

Матч ТВ10:56

«Краснодар-2» разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ

Sport24.ru10:53

«Спартак-2» крупно уступил «Краснодару-2»

Советский спорт12:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о задержании в Москве

РБК 12:31
Футбол

«Локомотив» выступил с заявлением по травме Чорлуки

«Локомотив» прокомментировал травму Ведрана Чорлуки, которую тот получил в контрольном матче с юрмальским «Спартаком».
Soccer.ru 12:39
Политика

В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом по формуле «200 на 70»

На 18 сентября намечена встреча в Минске контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которой предстоит обсудить перспективу обмена пленными между Киевом и Донбассом в формате «всех установленных на всех установленных».
Ридус 09:47
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru вчера в 11:26
Политика

Нидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России

Нидерланды несколько раз на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене заключенными с Россией, написал Блок.
РБК 12:07
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

В киевском аэропорту Борисполь самолет встретил президент Украины Владимир Зеленский.
Snob.ru 06:50
Футбол

Сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч с Казахстаном

Сегодня сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч отборочного турнира Евро 2020.
Невские Новости 12:08
Театры

Владимир Путин поздравил Великолукский театр со 100-летием

КП - Псков 10:36
Общество

Тимати и Гуф поздравили Москву с днём рождения в совместном клипе

Рэперы Алексей Долматов и Тимур Юнусов, известные под псевдонимами Гуф и Тимати, выпустили совместный клип «Москва» ко Дню города.
News.ru 11:03
Политика

Самолёт президента Индии не пустили в воздушное пространство Пакистана

Пакистанские власти запретили самолёту президента Индии Рама Натха Ковинда пролетать через своё воздушное пространство.
RT на русском 12:24
Политика

Россия и Украина обменялись заключенными

BFM.ru 06:19
Транспорт

МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль

МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Единоборства

UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье

В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Хоккей

Лучший игрок МХЛ Шалагин подписал контракт с фарм-клубом «Тампы»

Спорт-Экспресс 09:00
Политика

Додон договорился с Путиным о скидке на газ

Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Общество

Стало известно, сколько человек посетили парки в День города

Парки в День города уже посетили больше полумиллиона человек.
Российская газета 11:22
Футбол

Кокорин и Мамаев ответили Кадырову на приглашение в «Ахмат»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прокомментировали приглашение главы Чечни Рамзана Кадырова в команду "Ахмат".
РИА Новости 10:53
Политика

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10
Происшествия

В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования

РИА Новости 10:57
Политика

Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.
Известия 06:38
Общество

Медведев поздравил москвичей с Днем города

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил москвичей с Днем города. Праздник отмечается в Москве в эти выходные.
РИА Новости 08:27
Политика

Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Политика

Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Футбол

Бывший игрок «Барселоны», «Челси» и «Анжи» завершил карьеру

В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую.
Профиль 08:34
Общество

Мэр Днепра заявил о выигранном у Зеленского пари

РБК 11:28
Политика

Порошенко похвалил себя за обмен пленными

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Происшествия

В Екатеринбурге машина после ДТП вылетела на тротуар и сбила пешеходов

По сообщению портала Е1, при столкновении двух автомобилей, один вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.
ТагилСити.ру 08:11
Происшествия

Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом

РИА Новости вчера в 14:27
Религия

Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ

Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак-2
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, является фарм-клубом команды Премьер-лиги московского «Спартака». Выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное