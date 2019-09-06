Московский клуб "Спартак-2" со счетом 0:3 на своем поле проиграл "Краснодару-2" в матче 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Дублем отметился Герман Онугха (29-я и 69-я минуты), один гол на счету Александра Черникова (62).

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Происшествия Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

Общество Познер назвал главную проблему России Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Путиным Как сообщили СМИ, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в субботу, 7 сентября, он поговорил по телефону с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Происшествия Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек в Севастополе Пять человек пострадали в аварии в Севастополе, где столкнулись два легковых автомобиля, сообщила ТАСС в субботу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Севастополю Ольга Ермоленко.

Политика Аксенов назвал обмен заключенными шагом к диалогу между РФ и Украиной Сергей Аксенов назвал долгожданным и радостным событием состоявшееся сегодня взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территориях России и Украины.

Политика Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Олега Табакова растет копией Марины Зудиной На днях Мария Табакова, которой уже исполнилось 13 лет, вместе с мамой и старшим братом пришла на открытие нового сезона Театра Табакова, который после смерти артиста возглавил Владимир Машков.

Баскетбол Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.

Политика Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.

Шоу-бизнес Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва» Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.

Политика Начался обмен заключенными между Россией и Украиной В субботу, 7 сентября, начался обмен арестованными и осужденными гражданами между Россией и Украиной.

Политика Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса Российский лидер Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" (совместный российско-казахстанский проект) в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Происшествия В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.

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Финансы Курсы валют ЦБ РФ на 7 сентября: 65,9981 руб/доллар США и 72,8883 руб/евро ЦБ РФ с 7 сентября установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 65,9981 руб. 1 евро - 72,8883 руб. 10 китайских юаней - 92,6302 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0547 р. (0,08%).

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