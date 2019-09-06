Футбол
ТАСС«Спартак-2» крупно проиграл «Краснодару-2» в матче Олимп-ФНЛ
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
|29′
Герман Онугха
|62′
Александр Черников
|68′
Герман Онугха
Московский клуб "Спартак-2" со счетом 0:3 на своем поле проиграл "Краснодару-2" в матче 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Дублем отметился Герман Онугха (29-я и 69-я минуты), один гол на счету Александра Черникова (62).
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