В Краснодаре местные «быки» сыграют в рамках РПЛ с ЦСКА - это прямое соперничество за медали чемпионата и место в Лиге чемпионов. Матч важнейший для обоих клубов, а по слухам, может стать судьбоносным для наставника москвичей.

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