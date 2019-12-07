РПЛ

PrognozistPrognozistКраснодар - ЦСКА: прогноз на матч РПЛ

Краснодар — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
15′
Иван Обляков
42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
46′
58′
Алан Дзагоев
62′
Иван Обляков
Ари
63′
65′
Федор Чалов
66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
74′
Кирилл Набабкин
83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
83′
Ари
Маркус Берг
87′
87′
Никола Влашич
Яка Бийол
90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
90′+9′
В Краснодаре местные «быки» сыграют в рамках РПЛ с ЦСКА - это прямое соперничество за медали чемпионата и место в Лиге чемпионов. Матч важнейший для обоих клубов, а по слухам, может стать судьбоносным для наставника москвичей.
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