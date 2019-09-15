РПЛ

Кубанские новостиКубанские новости«Краснодар» 15 сентября примет «Крылья Советов»

«Краснодар» провел 16 матчей с «Крыльями Советов», из них 14 – в РПЛ, 2 – в Кубке России. В этих играх на счету «быков» 5 побед, 6 ничьих и 5 поражений при разнице мячей 21-18.
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Гацкан доигрывал матч с «Краснодаром» в футболке без номера

Чемпионат14:22

ФК «Краснодар» 15 сентября на домашнем поле примет «Крылья Советов»

Кубань 2405:52

«Краснодар» 15 сентября примет «Крылья Советов»

Кубанские новости04:03

РПЛ. «Краснодар» — «Крылья Советов». Видеотрансляция

Sport24.ru10:27

Футбол, РПЛ, Краснодар - Крылья Советов, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru11:44

Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире матч «Краснодар» — «Крылья Советов»

Sportmail.ru02:44

Гацкан доиграл матч с «Краснодаром» в футболке без номера

Спорт-Экспресс14:56
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:33, Вашингтон
Энергетика

Минфин предупредил о выпадающих доходах бюджета из-за нефтяных льгот

Политика нефтяных льгот может привести к серьёзным негативным последствиям через 5−10 лет.
REGNUM 13 сентября в 05:47
Энергетика

WSJ: Эр-Рияд намерен к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу

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RT на русском 14:58
Происшествия

В Махачкале произошла драка на стадионе с участием около 40 человек

РИА Новости 19:28
Спорт

В Чите на деньги президентского гранта открыли новую спортплощадку

Новая спортплощадка на деньги президентского гранта открылась в субботу в Чите, сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальского края "Четырнадцатого сентября для 12 тысяч детей и подростков Железнодорожного района Читы открылась новая спортивная площадка, возведенная на средства президентского гранта", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 06:54
Футбол

«Болонья» навестила Михайловича после победы в матче серии А

Игроки «Болоньи» приехали под окна больничной палаты главного тренера Синиши Михайловича после матча с «Брешией».
Чемпионат 19:25
Политика

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Робби Шлунд – глава российско-германской группы в парламенте ФРГ, депутат от партии «Альтернатива для Германии» - заявил, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа.
Свободная Пресса 05:10
Политика

Кабулов принял делегацию «Талибана» в Москве

RT на русском 13 сентября в 16:14
Энергетика

Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов

Максимум рост вырос до 19%, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $71,62 за баррель.
Газета.Ru 18:59
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

Газета.Ru 17:45
Происшествия

Полиция Нью-Йорка задержала 76 протестующих у магазина Microsoft

РБК 00:32
Политика

Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet 100

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы в "Шереметьево".
Накануне.Ru 04:06
Футбол

Тамбов — ЦСКА 0:2

Чемпионат 11:24
Армия и оружие

Кувейт усилил безопасность гособъектов после атаки на саудовские НПЗ

Власти Кувейта решили усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
News.ru 13:44
Политика

Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Lenta.ru 13:32
Политика

Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского

На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Армия и оружие

Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией

Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.
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Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Футбол

«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»

"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
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В Колумбии в результате крушения самолета погибли семь человек

Небольшой самолет упал возле города Попаян Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолёта в Колумбии, передает издание El Tiempo.
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Кино

«Оно 2» удерживает лидерство в российском прокате

News.ru 18:21
Экономика

Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов.
ТАСС 13 сентября в 03:07
Шоу-бизнес

Накануне свадьбы Константин Богомолов напал на журналистов НТВ

Актеры в студии, обсуждавшие громкую свадьбу, вспомнили, что предыдущий муж Собчак - Максим Виторган - тоже страдал от подобных вопросов, но никогда не позволял себе нападать на журналистов.
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По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
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