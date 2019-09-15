РПЛ

Кубанские новостиКубанские новости«Краснодар» 15 сентября примет «Крылья Советов»

Краснодар — Крылья Советов
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
12′
Александр Соболев
Магомед Сулейманов
16′
34′
Дмитрий Кабутов
Руслан Камболов
45′+2′
Кристоффер Ольссон
48′
Александр Мартынович
51′
Вандерсон Соуза
57′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
61′
61′
Дмитрий Комбаров
Антон Терехов
66′
Александр Гацкан
Ари
67′
70′
Артем Тимофеев
Пол Антон
Ари
Иван Игнатьев
70′
Урош Спайич
74′
75′
Пол Антон
80′
Дмитрий Кабутов
Деян Радоньич
Тонни Триндаде де Вильена
81′
2 фото
«Краснодар» провел 16 матчей с «Крыльями Советов», из них 14 – в РПЛ, 2 – в Кубке России. В этих играх на счету «быков» 5 побед, 6 ничьих и 5 поражений при разнице мячей 21-18.
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«Краснодар» 15 сентября примет «Крылья Советов»

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