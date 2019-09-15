Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUСтали известны стартовые составы «Краснодара» и «Крыльев Советов»

Тренерский штаб «Краснодара» назвал стартовый состав на матч 9-го тура премьер-лиги против «Крыльев Советов».
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«Краснодар» 15 сентября примет «Крылья Советов»

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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Крыльев Советов»

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