Футбол
Sportbox.RUСтали известны стартовые составы «Краснодара» и «Крыльев Советов»
Тренерский штаб «Краснодара» назвал стартовый состав на матч 9-го тура премьер-лиги против «Крыльев Советов».
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:46, Вашингтон
Общество
На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки
Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
Вести Подмосковья 06:05
Политика
Помощник госсекретаря США посетит Москву
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер собирается с деловой поездкой в Москву.
Газета.Ru 09:27
Здоровье
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.
РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия
Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве
В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
Коммерсантъ 11:10
Политика
В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты
Президент РФ Владимир Путин в курсе об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что подобные происшествия не способствуют стабильности рынка энергоносителей.
РИА Новости 11:35
Культура
Жизнь рыб
В России не принято вспоминать черные дни истории, если трагедия произошла после марта 2000 года.
Новости Югры 13 сентября в 02:00
Баскетбол
Испания выиграла чемпионат мира по баскетболу
Баскетболисты сборной Испании завоевали золото мужского чемпионата мира в Китае.
Интерфакс-Спорт 10:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.
REGNUM 08:21
Армия и оружие
Лавров рассказал об окончании войны в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд».
Lenta.ru 12 сентября в 20:37
Космос
Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира
В 2020 году Роскосмос планирует испытания макета двигателя для космического ядерного буксира.
Российская газета вчера в 08:01
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
Главное управление МЧС по Москве предупредило, что в столице вечером 15 сентября и в течение 16 сентября ожидается усиление ветра с порывами до 18 м / с. Об этом сообщается на сайте главка.
RT на русском 10:45
Политика
Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
RT на русском 11:27
Футбол
«Зенит» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Vprognoze.ru 13 сентября в 22:59
Происшествия
Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию
Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер, который на нынешней неделе прошел курс лечения в одной из парижских клиник, покинул Францию.
Российская газета 10:45
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды.
РБК 10:52
Происшествия
Сотрудница полиции насмерть сбила пешехода в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев поздним вечером, 14 сентября, 39-летняя сотрудница полиции за рулём Nissan Terrano сбила пешехода.
Екатеринбург в эфире 04:37
Шоу-бизнес
Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 13 сентября в 12:32
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Шоу-бизнес
Станислав Садальский показал переписку с Анастасией Заворотнюк
Актер Станислав Садальский в своем Instagram показал подписчикам переписку с телеведущей и актрисой Анастасией Заворотнюк.
Радио Sputnik 02:35
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости 13 сентября в 18:44
Политика
Доработанный проект госбюджета Украины внесут в парламент до 2 ноября
Доработанный проект закона о бюджете Украины на 2020 год будет внесён в Верховную раду до 2 ноября.
News.ru 09:57
Происшествия
В Казахстане столкнулись автобус и поезд
RT на русском 11:02
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Политика
Глава «Ростеха» не исключил переименования самолета Superjet 100
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что самолет Superjet 100 может быть подвергнут ребрендингу в связи с некоторыми проблемами, в частности после катастрофы в Шереметьево.
Коммерсантъ 02:22
Энергетика
Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста 13 сентября в 09:45