РПЛ

Кубанские новостиКубанские новости«Краснодар» 2 декабря примет «Тамбов»

Краснодар — Тамбов
сегодня
в 11:30
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
В 6-м туре РПЛ черно-зеленые забрали три очка в Тамбове, забив два гола. Матч «Краснодар» - «Тамбов» состоится 2 декабря.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Краснодар» 2 декабря примет «Тамбов»

Кубанские новостивчера в 23:55

Прогноз Ловчева на игру «Краснодар» - «Тамбов»

Sport.ru05:00

«Краснодар» – «Тамбов»: прогноз Игоря Гамулы на игру Российской Премьер-Лиги

Чемпионат09:30

«Краснодар» – «Тамбов». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Sports.ru03:23

Краснодар - Тамбов 2 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ

КП - Кубань09:00

«Краснодар» - «Тамбов»: прогноз и ставка на матч 18-го тура РПЛ

ODDS.ruвчера в 02:10

«Краснодар» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч РПЛ 2 декабря 2019 года

LiveSport.ru30 ноября в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:00, Ашберн
Политика

Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 05:47
Кино

Фильм «Ван Гоги» стал лауреатом «Золотого единорога» в Лондоне

Комсомольская правда 30 ноября в 22:18
Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Lenta.ru 06:48
Экономика

Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора

Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
АБН 05:44
Происшествия

В полиции Киева рассказали о покушавшихся на жизнь депутата облсовета

Правоохранительные органы Киева рассказали о личностях людей, подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
RT на русском 09:53
Космос

Раскрыта тайна необъяснимого излучения из космоса

Lenta.ru 28 ноября в 22:37
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК 08:55
Кино

Миллиардер Леонард Блаватник станет финансировать российские фильмы

Блаватник отмечает, что вкладывать средства в российское кино выгодно - это одновременно и бизнес, и поддержка.
Ревизор.ру 03:25
Авто

Bugatti презентовала Bugatti Chiron Noire Special Edition

Всего было представлено две версии линейки Bugatti Chiron Noire Special Edition: Noire Sportive и Chiron Noire Élégance.
Дни24 30 ноября в 12:20
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Общество

Дед Мороз назвал свой подарок Путину на Новый год

Главный Дед Мороз России из Великого Устюга хотел бы подарить президенту Владимиру Путину на Новый год благополучие и здоровье.
РБК 08:49
Происшествия

Трое фанатов получили 15 суток за мелкое хулиганство в Петербурге

РИА Новости 09:53
Общество

Нилов предложил сажать в тюрьму за употребление наркотиков

Парламентарий подчеркнул: по уголовной статье для употребляющих наркотики должен быть только один вариант освобождения от уголовной ответственности — принудительное лечение.
Дума ТВ 05:43
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Политика

В Киеве опасаются проблем в работе ГТС без транзита газа из России

В работе газотранспортной системы (ГТС) Украины могут возникнуть проблемы в феврале—марте 2020 года в случае сильных холодов, если договор на транзит российского газа не будет подписан.
Росбалт 06:51
Армия и оружие

«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии

Популярная механика 03:55
Авто

Во второй половине ноября 3 бренда изменили цены на автомобили

Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
Автоновости дня 01:38
Общество

На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку

Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 05:59
Происшествия

Организатора перевозки задержали после ДТП с автобусом в Забайкалье

По делу о падении автобуса с моста в Забайкальском крае задержали организатора перевозки, ранее у него были проведены обыски.
Известия 08:52
Политика

Бывший «нашист» и депутат Госдумы получил гражданство Германии

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Lenta.ru 07:22
Общество

Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет

Общая газета.RU 05:51
Политика

Кремль: речь об отмене северных надбавок не идет

Российские власти не планируют отменять надбавки к зарплате в северных районах страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 09:09
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
Взгляд.ру вчера в 02:28
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Технологии

Роскомнадзор заблокировал домен фотобанка Shutterstock

Роскомнадзор внес один из доменов крупнейшего американского фотобанка Shutterstock в реестр запрещенных.
Дождь 07:55
Авто

В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика

Интерфакс 06:43
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Life.ru 30 ноября в 14:01
Происшествия

В Белгороде начали проверку после драки между школьником и учителем

СК начал доследственную проверку после конфликта между учителем и учеником на уроке информатики в одной из школ Белгорода, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
РИА Новости 08:28
Здоровье

В США у девушки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга

Актуальные Новости 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное