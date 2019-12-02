РПЛ
Кубанские новости«Краснодар» 2 декабря примет «Тамбов»
В 6-м туре РПЛ черно-зеленые забрали три очка в Тамбове, забив два гола. Матч «Краснодар» - «Тамбов» состоится 2 декабря.
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«Краснодар» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч РПЛ 2 декабря 2019 года
LiveSport.ru30 ноября в 23:00
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