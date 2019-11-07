Футбол

Кубань 24Кубань 24Что болельщики думают о предстоящей игре «Краснодара» и «Трабзонспора»

Краснодар — Трабзонспор
сегодня
в 12:55
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
На своей арене горожане сразятся с «Трабзонспором». Победа важна для обоих клубов, она повысит шансы выхода из группы Лиги Европы. Поражение сведет шансы к минимуму.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Краснодар» — «Трабзонспор»: прямая онлайн-трансляция начнётся 7 ноября в 20:55

Чемпионат09:55

Краснодар – Трабзонспор 7 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы

КП - Кубань08:11

Что нужно ЦСКА и «Краснодару», чтобы выйти из группы?

Спорт-Экспрессвчера в 17:39

«Краснодар» 7 ноября примет «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

Кубанские новостивчера в 23:41

Футбол, ноябрь и жара. Краснодар готов к матчу Лиги Европы с турецким «Трабзонспором»

ТАСС Спорт08:54

Что болельщики думают о предстоящей игре «Краснодара» и «Трабзонспора»

Кубань 2403:38

«Краснодар» — «Трабзонспор». Прямая трансляция

Sport24.ru10:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Интернет

WhatsApp позволил пользователям контролировать приглашения в группы

Мессенджер WhatsApp выпустил обновление, которое позволяет пользователям контролировать приглашения в групповые чаты.
Телеканал RTVI 04:03
Гаджеты

В России начались продажи компактного флагмана Sony Xperia 5

The GEEK вчера в 06:38
Экономика

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
Транспорт

Названа стоимость билетов на поезда в Крым

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Происшествия

В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо

Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
RT на русском 10:18
Технологии

Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Газета.Ru 05:14
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку

Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Политика

Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Технологии

Популярное Android-приложение оказалось опасным

Популярное клавиатурное приложение для Android под названием ai.type оказалось не таким полезным, как обещают его разработчики.
Российская газета 10:13
Футбол

«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче

Свободная Пресса 05 ноября в 17:09
Политика

Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2»

Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».
РБК 10:37
Общество

Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье

Полотна были арестованы по делу о взыскании убытков в размере 282,2 млрд руб. Издание Forbes уточняет, что склад, в котором хранились картины, находится возле Смоленского храма в селе Константиново.
РБК 09:47
Космос

В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году

В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты 07:02
Общество

Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Происшествия

Во Львове произошла массовая драка фанатов из ФРГ, Франции и Украины

Во Львове произошла массовая драка с участием футбольных фанатов Украины, Франции и Германии.
BFM.ru 01:50
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили падение

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2019 года снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
РБК 07:34
Здоровье

Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 06:01
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM вчера в 12:19
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем

На странице звезды "Моей прекрасной няни" российской актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось сегодня фотография артистки с мужем - фигуристом Петром Чернышевым.
Российская газета 10:37
Происшествия

При пожаре в Уфе пострадали 11 человек

РБК 06:17
Политика

Эрдоган вновь пригрозил ЕС открыть границы для беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь предупредил, что его страна откроет границы с европейскими странами для беженцев, если не получит достаточной поддержки от ЕС.
РИА Новости 11:12
Экономика

Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Ранее два источника, близких к подготовке сделки, говорили РБК, что Ротенберг договорился о продаже подрядчика приблизительно за 75 млрд руб.
РБК 10:29
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ

Газета.Ru вчера в 05:46
Армия и оружие

На Украине заявили о готовности к разведению сил в районе Петровского

Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что вооруженные силы его страны готовы начать разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.
Московский Комсомолец 09:58
Общество

В России ветхие дома планируют ремонтировать за счет населения

Капремонт домов с уровнем износа больше 70 процентов предлагается ремонтировать за счет собственников.
Общественная электронная газета 00:42
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Экономика

Китай назвал взаимную отмену пошлин важным условием соглашения с США

Взаимное снятие таможенных тарифов Китая и США, введенных друг против друга, является важным условием заключения торгового соглашения.
Известия 07:47
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Футбол

Венгер выразил готовность возглавить «Баварию»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос, готов ли он стать новым наставником мюнхенской «Баварии».
RT на русском вчера в 06:29
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное