Футбол
Кубань 24Что болельщики думают о предстоящей игре «Краснодара» и «Трабзонспора»
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
На своей арене горожане сразятся с «Трабзонспором». Победа важна для обоих клубов, она повысит шансы выхода из группы Лиги Европы. Поражение сведет шансы к минимуму.
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Интернет
WhatsApp позволил пользователям контролировать приглашения в группы
Мессенджер WhatsApp выпустил обновление, которое позволяет пользователям контролировать приглашения в групповые чаты.
Гаджеты
В России начались продажи компактного флагмана Sony Xperia 5
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Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
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Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
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Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
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Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Технологии
Популярное Android-приложение оказалось опасным
Популярное клавиатурное приложение для Android под названием ai.type оказалось не таким полезным, как обещают его разработчики.
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Политика
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Общество
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Полотна были арестованы по делу о взыскании убытков в размере 282,2 млрд руб. Издание Forbes уточняет, что склад, в котором хранились картины, находится возле Смоленского храма в селе Константиново.
Космос
В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Происшествия
Во Львове произошла массовая драка фанатов из ФРГ, Франции и Украины
Во Львове произошла массовая драка с участием футбольных фанатов Украины, Франции и Германии.
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2019 года снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Здоровье
Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
Армия и оружие
Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем
На странице звезды "Моей прекрасной няни" российской актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось сегодня фотография артистки с мужем - фигуристом Петром Чернышевым.
Политика
Эрдоган вновь пригрозил ЕС открыть границы для беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган вновь предупредил, что его страна откроет границы с европейскими странами для беженцев, если не получит достаточной поддержки от ЕС.
Экономика
Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
Ранее два источника, близких к подготовке сделки, говорили РБК, что Ротенберг договорился о продаже подрядчика приблизительно за 75 млрд руб.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
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На Украине заявили о готовности к разведению сил в районе Петровского
Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что вооруженные силы его страны готовы начать разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.
Общество
В России ветхие дома планируют ремонтировать за счет населения
Капремонт домов с уровнем износа больше 70 процентов предлагается ремонтировать за счет собственников.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Экономика
Китай назвал взаимную отмену пошлин важным условием соглашения с США
Взаимное снятие таможенных тарифов Китая и США, введенных друг против друга, является важным условием заключения торгового соглашения.
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
Футбол
Венгер выразил готовность возглавить «Баварию»
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос, готов ли он стать новым наставником мюнхенской «Баварии».