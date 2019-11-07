Футбол
Кубанские новости«Краснодар» 7 ноября примет «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
«Краснодар» с «Трабзонспором» сыграли между собой лишь однажды – это произошло в предыдущем туре группового этапа Лиги Европы. «Быкам» удалось одержать победу в этом матче со счетом 2:0. В игре отличились Маркус Берг и Тони Вильена.
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Краснодар - Трабзонспор. Прогноз и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября
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