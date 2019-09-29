РПЛ

ЧемпионатЧемпионатКраснодар — Арсенал (Тула) 2:0

Краснодар — Арсенал (Тула)
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Ари
38′
42′
Александр Ломовицкий
Кристоффер Ольссон
45′
Магомед-Шапи Сулейманов
64′
Маркус Берг
Руслан Камболов
71′
74′
Даниил Лесовой
Евгений Луценко
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
77′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
84′
Тонни Вильена
90′+2′
Александр Мартынович
90′+6′
В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
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