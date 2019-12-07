РПЛ
РИА ТВОИ Новости«Краснодар» и ЦСКА объявили составы на матч
Краснодар и ЦСКА объявили составы на матч Сегодня на стадионе Краснодар в матче 19-го тура РПЛ встретятся команды ФК Краснодар и ЦСКА.
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Сбитые в Нижнем Новгороде школьники направлялись в театр
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Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман
В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
Экономика
Рязанская область получит грант за эффективную работу губернатора
Эффективность работы высших должностных лиц субъектов России и деятельности органов исполнительной власти регионов определялась по девяти показателям.
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Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде
Футбол
Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени
Один человек погиб и трое пострадали от хлопка газа в жилом доме в Тюмени.
Футбол
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:2 (Перерыв)
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Здоровье
Ученые назвали 5 продуктов для долголетия и здоровья мозга
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Политика
В Минэнерго ответили на претензии Матвиенко по «умным счетчикам»
«Россети» заявили о готовности устанавливать «умные счетчики» с 1 июля 2020 года.
Экономика
В США вторую неделю спекулируют на курсе рубля
В США вторую неделю спекулируют на курсе рубля, а за это время стоимость российской национальной валюты снизилась на 0,3%. Ставки на рост делают на Чикагской товарной бирже.
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Хоккей
Хоккеист Александр Овечкин сказал, когда завершит карьеру
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Технологии
Компьютеры лишат работы шесть миллионов финансистов
Профессор Корнелльского университета США заявил, что компьютерные алгоритмы уже автоматизировали работу 6,14 млн сотрудников финансовой и страховой отраслях по всему миру.
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным
Президент Украины Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата».
Футбол
«Аталанта» одержала волевую победу над «Вероной»
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
Кунцевский суд Москвы признал Егора Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму из-за видео, которые он публиковал на Youtube, передает корреспондент «Ведомостей».
Политика
На Украине приняли основной сценарий реинтеграции Донбасса
Совет национальной безопасности и обороны Украины после заседания, прошедшего в закрытом режиме под председательством Владимира Зеленского, принял один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса в качестве основного.
Общество
Лещенко оценил высказывание Паулса о навязчивой российской публике
Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко призвал композитора Раймонда Паулса смириться с поведением публики после концертов, поскольку это является частью профессии.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке
Согласно материалам следствия, в 2017 году Алексей Валов, занимая должность главы Щелковского района, получил от своей подчиненной взятку в виде автомобиля Mercedes-Benz.
Общество
Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах
Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
Гаджеты
В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C
В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Здоровье
ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек
В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.
Единоборства
Руис намного тяжелее Джошуа, Поветкин перевесил Хантера
По итогам церемонии взвешивания Поветкин показал вес 104 кг. Хантер оказался чуть легче — его вес составил 102,8 кг.