Краснодар и ЦСКА объявили составы на матч Сегодня на стадионе Краснодар в матче 19-го тура РПЛ встретятся команды ФК Краснодар и ЦСКА.

«Краснодар» и ЦСКА объявили составы на матч

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