РПЛ

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Краснодар и ЦСКА объявили составы на матч Сегодня на стадионе Краснодар в матче 19-го тура РПЛ встретятся команды ФК Краснодар и ЦСКА.
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«Краснодар» - ЦСКА: стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ

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Обляков забил, возможно, лучший гол тура, Акинфеев потащил пенальти. Главные моменты ничьи «Краснодара» и ЦСКА. Видео

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Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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