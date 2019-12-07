Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.

Политика Установленный в России пенсионный возраст назвали недосягаемым Целью пенсионной реформы в России могло быть намеренное сокращение числа претендентов на получение пенсии, так как установленный в стране пенсионный возраст сейчас является недосягаемым.

Политика Глава ДНР отверг идею Зеленского о «муниципальных стражах» в Донбассе Ранее Зеленский заявил во время встречи с активистами так называемого «Евроамйдана» 2014 года, что предложит во время «нормандского саммита» в Париже создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса патрули «муниципальной стражи».

Общество Соколов хочет написать книгу в ожидании психиатрической экспертизы Обвиняемый в убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов намерен написать книгу во время пребывания в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев.

Музыка Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос» Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Политика Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.

Политика Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

Шоу-бизнес Лечение Заворотнюк обходится родным в миллионы рублей По словам друзей фигуриста, только день пребывания Анастасии Заворотнюк в палате реабилитационного центра обходится семье в 100 тысяч рублей.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве «Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Дударь.

Общество Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Политика Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным В эфире телеканала «Украина» Зеленский рассказал о том, что в рамках переговоров «нормандской четверки» состоятся двусторонние переговоры президентов РФ и Украины.

Наука Гипнотизм гидродинамики В результате капля отскакивает от вершины конуса и принимает форму тора, а затем распадается на кольцо из меньших капелек.

Общество Второй губернатор в России ввел выходной 31 декабря Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров по результатам опроса жителей в своем Instagram принял решение объявить 31 декабря выходным днем в регионе.

Политика Медведев назвал главное условие заключения газового контракта с Киевом Стокгольмский арбитраж всему голова Газовый контракт между Россией и Украиной на поставки газа рассчитан до 31 декабря этого года.

Технологии Доступ к WhatsApp и Instagram могут заблокировать Доступ к сервисам WhatsApp и Instagram могут заблокировать по причине иска компании Blackberry против Facebook.