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РИА НовостиРИА НовостиКраснодар — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Краснодар — ЦСКА
0 – 1
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
14′
Иван Обляков
Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.
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