РПЛ
РИА НовостиКраснодар — ЦСКА 0:1 (1-й тайм)
|14′
Иван Обляков
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
5
Спайич
4
Мартынович
6
Рамирес
14
Ольссон
8
Газинский
52
Вильена
10
Вандерсон
9
Ари
89
Стоцкий
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
98
Обляков
25
Бистрович
20
Кучаев
10
Дзагоев
9
Чалов
8
Влашич
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.
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