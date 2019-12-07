Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.

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Кино «Джуманджи» выходит на новый уровень 12 декабря официально, а в некоторых кинотеатрах даже с 5 декабря стартует приключенческий комедийный экшн "Джуманджи: Новый уровень".

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Политика Медведев назвал главное условие заключения газового контракта с Киевом Стокгольмский арбитраж всему голова Газовый контракт между Россией и Украиной на поставки газа рассчитан до 31 декабря этого года.

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