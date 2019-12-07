Московский ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Ари. У гостей мяч забил Иван Обляков.

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