Московский ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Ари. У гостей мяч забил Иван Обляков.

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Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,76 рубля. Курс евро увеличился на 5 копеек и составил 70,81 рубля.

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Происшествия В МГД предложили наказывать за неоднократное превышение скорости Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предлагает ввести уголовную ответственность за неоднократное превышение скорости и вождение без прав, о чём он сообщил в своём профиле в социальной сети Facebook.

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Футбол Черевченко не считает игру с «Локо» лучшей для «Арсенала» Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (4:0) выразил мнение, что эта игра — не абсолютно лучшая в исполнении его команды в этой части сезона.