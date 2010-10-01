До конца поединка счет на табло остался не изменился. После этой ничьей «Краснодар» набрал 35 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА, набрав 34 пункта, переместился на третью позицию.

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