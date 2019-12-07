РПЛ

ЧемпионатЧемпионат«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Рината Билялетдинова на матч чемпионата России

Краснодар — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
15′
Иван Обляков
42′
Никола Влашич
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
46′
58′
Алан Дзагоев
62′
Иван Обляков
Ари
63′
65′
Федор Чалов
66′
Алан Дзагоев
Кирилл Набабкин
74′
Кирилл Набабкин
83′
Иван Обляков
Ильзат Ахметов
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
83′
Ари
Маркус Берг
87′
87′
Никола Влашич
Яка Бийол
90′
Игорь Дивеев
Тонни Вильена
90′+9′
Известный российский футболист и тренер Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Краснодар» — ЦСКА.
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