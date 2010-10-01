Футбол
Спорт-Экспресс«Краснодар» — «Хетафе»: Ари отыграл один мяч
Нападающий "Краснодара" Ари забил мяч в ворота "Хетафе" в матче группового этапа Лиги Европы — 1:2. Бразилец на индивидуальном мастерстве протащил мяч и отдал пас в штрафную. Магомед-Шапи Сулейманов наснес удар по воротам, но голкипер смог отразить мяч.
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Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50
Происшествия
Паром с пассажирами сел на мель в Якутии
Паром с пассажирами и автомобилями на борту сел на мель у села Кэскил в Томпонском районе Якутии, организована эвакуация.
Известия 00:29
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Происшествия
Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде
В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Политика
Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина
Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:50
Космос
Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
ГЛАС.RU 01 октября в 04:11
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Энергетика
Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель
Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов долларов за баррель.
BFM.ru 00:36
Наука
В Татарстане нашли древнейшие микробы чумы
Новые Известия вчера в 07:49
Транспорт
Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров
Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 09:47
Политика
В «Нафтогазе» заявили, что не получали предложений по контракту на газ
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал, что компания не получала никаких предложений о продлении контракта на транзит природного газа с Россией на год.
RT на русском вчера в 09:23
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Происшествия
В Кемерове женщина похитила из роддома новорождённого ребенка
Установлено, что накануне, 2 октября, женщина, находясь в одной из городских больниц Кемерова, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика.
REGNUM вчера в 11:17
Футбол
«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
Вести.Ru вчера в 17:01
Происшествия
Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге
Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.
BFM.ru 00:12
Политика
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова Владимира Путина о работе российских СМИ, заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины.
РИА Новости вчера в 16:16
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным
Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 15:40
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели открытую тренировку
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели открытую тренировку в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат 02 октября в 06:29
Политика
На Украине прошли митинги против подписания «формулы Штайнмайера»
В Киеве снова неспокойно - последние несколько дней ознаменовались акциями протеста против подписания "формулы Штайнмайера", а 2 октября у стен офиса Владимира Зеленского собрались тысячи людей.
Газета.Ru вчера в 15:31
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 01:37
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии
МонаВиста вчера в 07:40
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Хоккей
Кучеров забил Бобровскому в победном матче «Тампы» против «Флориды»
Матч ТВ вчера в 21:43
Экономика
Россия выдаст триллион рублей международных займов в течение трех лет
Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал в 39,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда приходится на страны СНГ.
Российская газета вчера в 01:14
Гаджеты
В Россию пришел крупный вьетнамский производитель недорогих смартфонов
В нашей стране были продемонстрированы сразу несколько гаджетов от вьетнамского производителя Vinsmart.
Evo-rus.com вчера в 15:33
Игры
Xbox Scarlett получит 4К-камеру
Чтобы исправить ситуацию, производитель решил в Xbox Scarlett добавить камеру высокого разрешения.
Megaobzor.com вчера в 06:25
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54