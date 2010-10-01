Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Краснодар» — «Хетафе»: Ари отыграл один мяч

Нападающий "Краснодара" Ари забил мяч в ворота "Хетафе" в матче группового этапа Лиги Европы — 1:2. Бразилец на индивидуальном мастерстве протащил мяч и отдал пас в штрафную. Магомед-Шапи Сулейманов наснес удар по воротам, но голкипер смог отразить мяч.
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«Краснодар» – «Хетафе». Ари отыграл один мяч

Советский спортвчера в 16:28

«Краснодар» — «Хетафе»: Ари отыграл один мяч

Спорт-Экспрессвчера в 16:27
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Установлено, что накануне, 2 октября, женщина, находясь в одной из городских больниц Кемерова, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика.
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Футбол

«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
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Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал в 39,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда приходится на страны СНГ.
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В Россию пришел крупный вьетнамский производитель недорогих смартфонов

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Чтобы исправить ситуацию, производитель решил в Xbox Scarlett добавить камеру высокого разрешения.
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