РПЛ
Кубанские новостиКраснодар — Крылья Советов 3:1 (2-й тайм)
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
|12′
Александр Соболев
Магомед Сулейманов
|16′
|34′
Дмитрий Кабутов
Руслан Камболов
|45′+2′
Кристоффер Ольссон
|48′
Александр Мартынович
|51′
Вандерсон Соуза
|57′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
|61′
|61′
Дмитрий Комбаров
Антон Терехов
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
39
Сафонов
6
Рамирес
4
Мартынович
5
Спайич
98
Петров
93
Сулейманов
52
Вильена
14
Ольссон
47
Уткин
10
Вандерсон
9
Ари
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
50
Карпов
3
Чернов
10
Терехов
77
Кабутов
40
Тимофеев
17
Зиньковский
8
Гацкан
99
Канунников
7
Соболев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
«Краснодар» провел 16 матчей с «Крыльями Советов», из них 14 – в РПЛ, 2 – в Кубке России. В этих играх на счету «быков» 5 побед, 6 ничьих и 5 поражений при разнице мячей 21-18.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:18, Вашингтон
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