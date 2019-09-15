РПЛ

Кубанские новостиКубанские новостиКраснодар — Крылья Советов 3:1 (2-й тайм)

Краснодар — Крылья Советов
3 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
12′
Александр Соболев
Магомед Сулейманов
16′
34′
Дмитрий Кабутов
Руслан Камболов
45′+2′
Кристоффер Ольссон
48′
Александр Мартынович
51′
Вандерсон Соуза
57′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
61′
61′
Дмитрий Комбаров
Антон Терехов
«Краснодар» провел 16 матчей с «Крыльями Советов», из них 14 – в РПЛ, 2 – в Кубке России. В этих играх на счету «быков» 5 побед, 6 ничьих и 5 поражений при разнице мячей 21-18.
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